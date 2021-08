Anna Tatangelo e Livio Cori un video sembra confermare le voci sulla loro relazione: scatta il bacio

Gossip

Anna Tatangelo è da mesi al centro dei gossip per la sua presunta nuova relazione dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio. In queste settimane si è parlato molto del suo ex, che a quanto pare diventerà padre per la quinta volta in autunno e in molti sono domandati come la “Ragazza di periferia” abbia reagito alla notizia. Guardando l’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante appare più felice che mai, al fianco di un collega: Livio Cori.

Anna Tatangelo insieme a un uomo: un video conferma le indiscrezioni

Anna Tatangelo si sta godendo l’estate fra primi concerti dopo le chiusure forzate e presunti nuovi amori.

Qualche settimana fa, erano emerse alcune indiscrezioni che la volevano furiosa per la notizia sul nuovo figlio del suo ex Gigi D’Alessio. “La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie“ riportava infatti il settimanale Chi. “Non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta” aggiungeva ancora.

Guardando l’ultimo video condiviso dalla Tatangelo fra le storie del suo profilo Instagram sembra però che per lei siano ormai lontani i momenti di sconforto.

Nel filmato, pubblicato nella tarda serata di ieri, al termine di un suo concerto, Anna riporta le sue impressioni sulle serata in maniera al quanto originale. La cantante infatti si limita a muovere le labbra, mentre qualcuno al suo fianco parla per lei. La voce che si sente appartiene proprio all’uomo che secondo i gossip occupa da tempo un posto speciale nel suo cuore.

Anna Tatangelo e Livio Cori fra risate e primi baci social

“Ragazzi il concerto è andato benissimo, sono veramente molto felice“ sono le parole pronunciate dalla voce maschile. “Adesso sono le 2 di notte e siamo molto stanchi e andiamo a dormire“ continua ancora.

Anna decide quindi di spostare il cellulare fino a quel momento fermo di fronte a lei, per mostrare il volto di colui che sta parlando. Sullo schermo appare quindi Livio Cori, il rapper napoletano che secondo molti esperti di gossip farebbe ormai coppia fissa con lei.

Appena si accorge di essere ripreso, Cori smette di parlare e mostra un’espressione di imbarazzo, Anna Tatangelo invece scoppia a ridere di gusto, seguita a ruota da altri membri del suo staff. “Buonanotte” aggiunge infine la cantante inquadrandosi. Il rapper compare quindi nuovamente al suo fianco, per lasciarle un bacio sulla guancia con così tanta forza da farla quasi cadere dalla sedia.

A commento del video Anna Tarangelo ha voluto aggiungere un cuoricino dal contorno blu, che si muove simulando un battito. Anche Livio Cori, che ha ripostato il medesimo filmato fra le sue storie, ha aggiunto un secondo cuore, del medesimo colore. Chissà che questo non sia un simbolo significativo per la coppia, visto che già in passato il rapper l’ha utilizzato per commentare pubblicamente gli scatti dell’ex di Gigi D’Alessio.

Le immagini che mostrano Anna Tatangelo e Livio Cori così affiatati al termine del concerto sembrano essere l’ennesima dimostrazione che fra di loro vi sia davvero qualcosa di più di un semplice rapporto professionale.

Tuttavia, solamente la cantante e il rapper potranno confermare se fra loro è sbocciato davvero l’amore.