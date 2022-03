Flavia Vento lascia La Pupa e il Secchione Show: “Motivo molto grave”. Si consuma lo scontro con la giuria

Flavia Vento non è più una concorrente de La Pupa e il Secchione Show. Già da qualche giorno si vociferava l’ipotetico ritiro della showgirl dal programma di Barbara D’Urso, ritiro che si è concretizzato nella puntata di ieri sera. In video-collegamento con lo studio, non ha voluto spiegare la motivazione della sua scelta e si è consumato un duro scontro con i giudici, che l’hanno accusata di mancanza di rispetto.

Flavia Vento lascia il programma, ma non rivela il motivo preciso

La Pupa e il Secchione Show è iniziato da poche puntate e già deve fare i conti con la prima defezione: ad essersi ritirata dal programma è Flavia Vento.

Già nei giorni scorsi si vociferava un presunto ritiro della showgirl dal format di Italia1 condotto da Barbara D’Urso: proprio la conduttrice aveva svelato questo retroscena a Pomeriggio 5. Retroscena che si è concretizzato nella puntata andata in onda ieri sera.

In video-collegamento con lo studio, la showgirl si è rivolta a Barbarella spiegando come non abbia alcuna intenzione di rivelare il motivo del suo addio: “Barbara, sai benissimo che non avrei parlato di quello che è successo, sono cose mie private. Non voglio parlare di questo nello studio televisivo, mi dispiace“.

La D’Urso ha cercato di insistere per comprendere quanto fosse successo, ma la posizione della Vento è inamovibile: “È successa una cosa di cui non voglio parlare, posso non parlarne? Quando sarà, ne parlerò, ma è una cosa abbastanza grave. Il motivo per cui me ne sono andata è un motivo molto grave, di cui adesso non voglio parlare, perché non voglio parlare dei miei problemi“.

Flavia Vento nel mirino dei giudici: “Mancanza di rispetto“

La presa di posizione di Flavia Vento, tuttavia, non è andata giù al trio di giudici del programma.

Dallo studio Antonella Elia ha definito “patetico tutto questo“, frase alla quale la showgirl ha risposto con un perentorio “Ti denuncio Antonella“.

Anche Soleil Sorge ha preso parola, parlando di mancanza di rispetto nei confronti del programma e di tutti coloro che l’hanno fortemente voluta nel cast: “È una grande mancanza di rispetto a tutte le persone cui hai dato una parola, una promessa. Anche una minima scusa verso il programma, i tuoi compagni, Barbara“.

Dello stesso avviso Federico Fashion Style, che la attacca senza mezzi termini: “Tu hai tolto la possibilità a tante tue colleghe che vorrebbero stare al tuo posto. E poi è una mancanza di rispetto a tutte le persone che lavorano“.