Flavia Vento pronta a dire addio a La Pupa e il Secchione: Barbara D’Urso rivela il retroscena in diretta

L’avventura di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione non sta andando esattamente come sperato e in queste ore la showgirl potrebbe essere pronta per abbandonare la villa dove il gioco si sta svolgendo. A rivelarlo non solo un curioso indizio social, ma anche la stessa conduttrice del reality, Barbara D’Urso, che in queste ore ha parlato del programma a Pomeriggio 5.

Flavia Vento verso l’addio a La Pupa e il Secchione: la rivelazione di Barbara D’Urso

Probabilmente Flavia Vento immaginava tutt’altro trattamento a La Pupa e il Secchione, considerando che già si parla di un suo abbandono del reality show.

A rivelarlo in queste ore è stata la conduttrice del programma, Barbara D’Urso, nel salotto del suo Pomeriggio 5.

Prima però è necessario ricordare che nel corso dell’ultima puntata dello show, andata in onda martedì 22 marzo, la coppia formata dalla showgirl e da Aristide Malnati è arrivata ultima al gioco Bagno di Cultura. Per questo motivo i due dovevano essere eliminati ma la conduttrice e la giuria (composta da Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style) hanno concesso ai due una seconda chance – facendogli però pagare pegno.

È stato dunque stabilito che Flavia e Aristide avrebbero dovuto dormire nello sgabuzzino della villa dove il reality si sta svolgendo; “punizione” che non ha fatto felice la showgirl, come spiegato in queste ore da Barbara D’Urso.

“Appena entrata nello sgabuzzino, intorno alle due e mezza, ha iniziato a dare segni di cedimento – anticipa la conduttrice – Prima ha cercato di dormire in giardino, poi alla fine ha fatto le valigie. La situazione attuale è che Flavia vorrebbe abbandonare anche questo reality“.

Una dichiarazione che, per altro, porta con sé anche una leggera frecciatina nei confronti della Vento, che ha da sempre un rapporto controverso con i reality.

Non si può infatti dimenticare che la donna ha già partecipato sia al Grande Fratello che all’Isola dei famosi (per due volte) e a La Fattoria – lasciando in ogni caso il percorso a metà.

Flavia Vento fuori da La Pupa e il Secchione, spunta l’indizio sui social

Un altro indizio che in queste ore ha attirato l’attenzione del pubblico – che dunque ora considera Flavia Vento fuori dal reality – è stato un indizio social spuntato proprio sul suo profilo. Nelle ultime 24 ore però la showgirl ha pubblicato una foto su Twitter con un enigmatico “E voila’”.

Di per sé non ci sono particolari riferimenti al programma ma, come in ogni format di questo tipo, anche a La Pupa e il Secchione non si possono utilizzare smartphone (e, dunque, non si può avere accesso ai social).

Per questo ormai sembra essere confermata la sua uscita dalla villa.