Flavio Briatore è stato operato: le attuali condizioni cliniche dell’imprenditore e le sue dichiarazioni ufficiali

Piccola parentesi ospedaliera per l’imprenditore di Montecarlo: Flavio Briatore è stato operato al tendine d’Achille.

Il manager sembra aver superato alla grande l’intervento: è lui stesso a raccontare di cosa si è trattato e quali sono le sue condizioni mediche attuali.

Flavio Briatore, tenoraffia al tendine d’achille: come sta ora

Flavio Briatore è stato operato al tendine d’Achille: è stato infatti sottoposto ad una tenoraffia, ovvero una sutura di due parti del tendine che risultano recise. Si tratta di un intervento semplice e che non richiede una lunga convalescenza. Flavio Briatore si è fatto fotografare nella sua stanza alla clinica della Madonnina ed ha pubblicato l’immagine su Instagram, dove ha raccontato della sua avventura chirurgica: “Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille.

Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”.

Flavio Briatore, il video di critiche contro Autostrade: “È uno scandalo”

In questi giorni il nome di Flavio Briatore è balzato in alto nei trend non solo per via dell’operazione chirurgica a cui si è sottoposto, ma anche per un video di protesta pubblicato due giorni fa in cui l’imprenditore di Montecarlo protestava per i disagi nel traffico trovati lungo la strada da Monaco a Milano.

Nel video Briatore, che si ritrova bloccato sul traffico dell’ A10 Genova-Ventimiglia. Lo sconcerto dell’imprenditore è tale che Briatore decide di fare nomi e cognomi di coloro che dovrebbero intervenire per risolvere il problema, come ad esempio il Ceo di Autostrade Roberto Tomasi: “Da 40 minuti siamo bloccati in autostrada vicino a Savona.

È uno scandalo. Sono due anni e mezzo che va avanti questa situazione. Se qualcuno stesse male, qui muore. Situazione gestita da incapaci”. Il suo video ha immediatamente attirato la risposta di Tomasi: “Mi creda, non è facile fare una valutazione sull’andamento dei lavori autostradali stando seduti in automobile, senza sapere cosa realmente accade nei nostri cantieri”. Riguardo al commento di Briatore sui cantieri in cui a suo dire non lavorerebbe nessuno, Tomasi replica: “La attendiamo per visitarli insieme: siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scelga Lei ora e giorno.

Per Lei abbiamo già predisposto caschetto, giubbotto e scarpe antinfortunistiche”.