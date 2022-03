Green Book: la trama, il cast e il trailer del film Premio Oscar in onda in tv

Il film vincitore di tre premi Oscar viene trasmesso nella prima serata di mercoledì 30 marzo 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. La pellicola Green Book ispirata ad una storia vera racconta la toccante amicizia tra un buttafuori italoamericano di nome Tony Vallelonga ed un noto pianista jazz afroamericano chiamato Don Shirley. Tra i due ci sono tante differenze, acuite dal contesto sociale di una New Yorl dei primi anni ’60, ma i protagonisti del racconto sapranno affrontarle alla loro maniera instaurando un grande rapporto ed andando oltre i pregiudizi della società.

La trama, il cast e le curiosità del film Green Book in onda su Rai1 mercoledì 30 marzo 2022 a partire dalle ore 21:30.

Green Book: le curiosità ed il cast del film

Green Book è una pellicola del 2018 diretta da Peter Farrelly, noto regista che in coppia con il fratello Bobby ha firmato svariate commedie di successo come Tutti pazzi per Mary, Scemo & più scemo e Amore a prima svista.

Il film, ispirato alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip (pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga), è stato molto apprezzato da pubblico e critica tanto da riuscire a vincere ben tre premi Oscar nel 2019, per la precisione come quello al miglior film dell’anno, quella alla migliore sceneggiatura originale e quello al migliore attore non protagonista per l’interpretazione di Mahershala Ali.

Il protagonista del film è interpretato dal celebre Viggo Mortensen, noto Aragorn della trilogia del Signore degli anelli, mentre nei ruoli secondari spiccano le partecipazioni di Linda Cardellini, Dimiter D. Marinov, Mike Hatton, Iqbbal Theba, Sebastian Maniscalco, Don PiPetta, Tom Virtue, Craig DiFrancia, Frank Vallelonga.

Green Book: la trama della pellicola

Tony Vallelonga è un buttafuori di origini italiane che rimasto senza lavoro ottiene un prestigioso incarico.

Dovrà accompagnare in giro per gli Stati Uniti d’America di inizio anni ’60 il noto compositore e pianista jazz afroamericano Don Shirley. Il viaggio che i due intraprenderanno li metteranno di fronte con tutte le loro differenze che, superati gli spigoli iniziali, li porteranno anche a lottare contro la discriminazione che attanagliava la loro nazione in quegli anni, creando un forte legame di amicizia.

Guarda il trailer: