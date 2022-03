La serie tv con protagonista il Presidente Zelensky arriva in tv: da quando e dove vedere Servant of the people

In arrivo per la tv italiana la serie televisiva che ha lanciato l'immagine politica del Presidente ucraino Zelensky dal titolo Servant of the People. Dove si potrà vedere e da quando.

La televisione gestita da Urbano Cairo ha annunciato l’arrivo in Italia della serie che ha reso famoso in Ucraina il Presidente Zelensky. Il prodotto arriverà sulle frequenze di La7 a partire da lunedì 4 aprile 2022 e mostrerà al pubblico italiano la serie profetica che racconta la storia di un professore di storia che diventa inaspettatamente il capo della nazione. La serie, formata da tre stagioni, è stato il successo che ha contribuito ad innalzare la fama dello Zelensky comico, sceneggiatore e attore fino a portarlo, proprio come nella serie televisiva, a combattere la corruzione dello Stato.

Servant of the people: arriva in Italia la serie tv del Presidente Zelensky

A partire dalla prima serata di lunedì 4 aprile 2022 La7 manderà in onda in anteprima assoluta per l’Italia la serie televisiva che ha contribuito a lanciare nel mondo della politica il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sulla rete gestita dall’editore Urbano Cairo sbarca una première con i primi episodi della prima stagione di Servant of the people, anticipati dalle parole del giornalista d’inchiesta Andrea Purgatori.

La serie tv in tre stagioni racconta l’ascesa del personaggio interpretato da Zelensky, un professore di storia di un piccolo liceo che inaspettatamente si rende protagonista di una ascesa politica senza eguali fino a diventare il Presidente dell’Ucraina, proprio come nella realtà.

L’adattamento italiano vedrà il doppiaggio del protagonista interpretato dal premier ucraino affidato all’attore, comico e conduttore televisivo Luca Bizzarri.

Servant of the people: le parole di Urbano Cairo sulla serie tv

Servitore del popolo, questa la traduzione in italiano, arriva in Italia dopo che altre nazioni hanno preso l’iniziativa di mostrare ai telespettatori la storia del Presidente Zelensky.

Ad aggiudicarsi la messa in onda italiana è il canale La7.

“Servant of the people” La serie evento con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr #Zelensky. Lunedì #4aprile in esclusiva per l’Italia dalle 21.15 pic.twitter.com/5d6reWYhgR — La7 (@La7tv) March 29, 2022

Lo stesso Cairo è intervenuto per presentare l’arrivo in première di Servant of the people, dichiarando quanto segue nelle parole riportate dal sito di la7.it: “Programmare in esclusiva per l’Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio. È importante far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l’ammirazione di tutto il mondo”.