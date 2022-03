Laura Maddaloni si scaglia contro Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: tensione alle stelle in Honduras

Sembra proprio che Nicolas Vaporidis abbia attirato le antipatie di molti in pochissimo tempo. In queste ore infatti anche Laura Maddaloni lo ha criticato a causa di un atteggiamento ritenuto scorretto.

La competizione all’Isola dei Famosi entra nel vivo e tutti i naufraghi sembrano ormai avere un’opinione molto forte dei rispettivi compagni d’avventura. In particolare, come il pubblico ha visto nel corso delle dirette, ad aver attirato la maggior parte delle antipatie è Nicolas Vaporidis, che fin dall’inizio è stato criticato per il suo atteggiamento. In queste ore infatti è stata Laura Maddaloni a concedersi con gli altri concorrenti uno sfogo, ribadendo che il modo di fare dell’attore non è dei più schietti.

Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis: “Essere sportivi è una cosa, str***i un’altra”

Se c’è un naufrago che in queste ore ha attirato critiche da ogni parte è sicuramente Nicolas Vaporidis, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare sul suo percorso – anche a costo, però, di rendersi antipatico agli occhi degli altri concorrenti.

Un’eventualità che si è subito concretizzata, dal momento che oggi Laura Maddaloni e Roberta Morise hanno avuto un lungo scambio di opinioni sull’attore. In particolare quest’ultimo ha deciso di mandare al televoto proprio la coppia formata da Clemente Russo e la moglie – mentre il resto del gruppo aveva optato per Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Per questo oggi le naufraghe si sono concesse uno sfogo piuttosto lungo. “Io sono più contenta che tu mi dicevi: ‘Guarda, siccome siete forti, io vi mando via, provo a mandarvi via‘. Questa è una tua strategia. Ma se mi dici: ‘Perché ti voglio bene e ti amo, ti lascio…’ sei proprio scemo“ afferma la campionessa di judo, mentre la Morise sottolinea: “Tu l’hai capito che è il regista? E’ di una personalità anche molto spiccata lui“.

La situazione non finisce qui, perché nell’estratto disponibile su Mediaset Play e riportato anche sui social, in un altro momento la Maddaloni si è sfogata anche in separata sede affermando: “Gli ho detto: ‘Se questa è una tua tattica, complimenti, però è la tattica di un debole’.

Perché lui è più debole e ha fatto bene. Ma se tu mi vuoi prendere in giro, a me non mi prendi.

Tutto qua. (…) Però non dire: ‘Siete sportivi’. Sportivi è una cosa, str***i un’altra”.

Laura contro la nomination di Nicolas#isola pic.twitter.com/ATdJs5unNP — Roberto Mallò (@robymallo) March 29, 2022

Nicolas Vaporidis, anche Gustavo Rodriguez è contro di lui

Sembra insomma che Nicolas Vaporidis non sia riuscito a conquistare nessuno dei naufraghi con cui ha iniziato il suo percorso all’Isola dei Famosi. Già dall’inizio del reality, infatti, anche Jeremias Rodriguez ha avuto da ridire sul suo atteggiamento.

L’influencer lo ha criticato per essere stato maleducato nei suoi confronti nel momento in cui tutti si sono presentati e, per questo, ha deciso di fargli la guerra. Non a caso le parole del padre Gustavo parole durante l’ultima diretta, benché non abbia fatto alcun nome, sono state piuttosto eloquenti. Rodriguez ha infatti affermato che non poteva votare chi voleva perché in quel momento immune.