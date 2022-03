Jeremias Rodriguez attacca senza pietà Nicolas Vaporidis: cos’è successo tra i due vip all’Isola dei Famosi

L'Isola dei famosi è tornato solo da pochissimi giorni, ma sembra proprio che i naufraghi abbiano già avuto modo di capire quali sono i colleghi che non sopportano. Jeremias Rodriguez, infatti, in queste ore ha attaccato indirettamente Nicolas Vaporidis, reo di essere stato maleducato nei suoi confronti.

Come il pubblico più affezionato saprà, L’Isola dei Famosi è ripartito soltanto da pochissimi giorni, ma sembra proprio che siano iniziati i primi dissapori tra i naufraghi di quest’edizione. Lo sa bene Jeremias Rodriguez, che in queste ore ha attaccato Nicolas Vaporidis a causa del suo atteggiamento, ritenuto maleducato dall’influencer argentino.

Jeremias Rodriguez parte all’attacco contro Nicolas Vaporidis: le parole dell’influencer

In quest’edizione de L’Isola dei Famosi i concorrenti sembrano avere già le idee molto chiare sugli altri naufraghi, almeno stando alle parole di Jeremias Rodriguez.

In queste ore infatti l’influencer argentino ha criticato pesantemente Nicolas Vaporidis, che si sarebbe comportato male nei confronti del ragazzo.

Durante le nomination, il fratello di Belen avrebbe infatti lamentato un atteggiamento poco educato da parte dell’attore: “L’unica persona che è entrata e non mi ha salutato è Vaporidis – spiega alla conduttrice Ilary Blasi – Mi sembra un motivo valido, non c’è altro. La scelta l’ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no“.

Non finisce qui, però, dal momento che l’influencer in seguito avrebbe spiegato nel dettaglio cos’è successo ad Estefania, che fa coppia proprio con Nicolas: “Gli ho fatto così con la mano, non me l’ha data, già mi sta sul c***o.

Gli ho fatto l’occhiolino e non mi ha guardato neanche, e così ho detto vaffan***o ciao, nominato – ha spiegato alla naufraga – Mio padre a fianco l’ha salutato, io sono rimasto con la mano così […] Era successa questa roba, poi a me interessano queste cose, è educazione“.

A poche ore dal loro arrivo in Honduras, insomma, si sono formati già i primi gruppi ma, soprattutto, i naufraghi hanno già avuto modo di capire con chi c’è possibilità di creare un legame e chi invece rappresenterà un “nemico” durante questo percorso.

Chissà quali altre dinamiche si creeranno, dal momento che nuovi vip sono pronti ad arrivare sull’isola.

Isola dei Famosi: scoppia la lite anche tra Floriana Secondi e Antonio Zequila

Anche gli altri naufraghi, come ci si poteva aspettare, hanno già iniziato ad interagire e a scontrarsi. Mentre infatti Jeremias e Nicolas hanno già dimostrato di poter fare scintille, la prima vera lite è già partita e riguarda Floriana Secondi e Antonio Zequila.

I due, che hanno deciso di fare coppia durante il reality, hanno iniziato a manifestare i primi segni di insofferenza a causa delle attività da svolgere sull’isola.

Legati da una corda, sono costretti a fare tutto insieme e questo ha portato a grandi discussioni.

Mentre Zequila vorrebbe passare tutto il suo tempo in acqua, la vincitrice del Grande Fratello 3 non è dello stesso avviso anche a causa di problemi alla schiena di cui soffre. “È da stamattina che siamo in acqua, adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze” afferma la donna, sapendo benissimo che la produzione ha vietato di slegarsi dal proprio compagno.

La lite ovviamente è proseguita con Zequila che cerca di zittire la compagna e quest’ultima che lo punzecchia affermando di essere piuttosto chiacchierona ma di essere quantomeno simpatica e divertente.

Se queste sono le premesse, anche quest’anno il pubblico a casa ne vedrà delle belle, soprattutto proprio grazie alla novità introdotta dal reality, il gioco a coppie – che porterà senz’altro altre discussioni simili a queste.