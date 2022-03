L’isola dei famosi anticipazioni: secondo appuntamento con Ilary Blasi e i nomi dei vip pronti ad entrare

L’isola dei famosi va in onda su Canale5 con il secondo appuntamento condotto da Ilary Blasi. Tutte le anticipazioni della puntata e gli ospiti in studio.

Giovedì 24 marzo 2022 su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa va in onda la seconda puntata del reality in cui i Vip lottano contro le intemperie. A condurre l’appuntamento con L’isola dei famosi sarà ovviamente Ilary Blasi, aiutato dallo speciale inviato in Honduras Alvin e dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo il buon esordio di lunedì scorso la trasmissione riserverà al pubblico ed ai naufraghi molte sorprese ed imprevisti, a cominciare dall’arrivo di nuovi concorrenti pronti a battagliare per entrare nel cast ufficiale.

L’isola dei famosi: arriva il secondo appuntamento

Per L’isola dei famosi una puntata tira l’altra ed a distanza di soli tre giorni i naufraghi dispersi in Honduras saranno protagonisti della seconda puntata di questa stagione.

Giovedì 24 marzo 2022 su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa Ilary Blasi condurrà il nuovo appuntamento con le vicende degli isolani di Playa Accoppiada.

Sono già tre le coppie a rischio eliminazione e solo il volere del pubblico svelerà chi dovrà abbandonare l’isola tra le coppie formate da Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri.

L’isola dei famosi: le anticipazioni della puntata e gli ospiti

Come svelatoci dalle anticipazioni del sito mediasetplay.it, il nuovo appuntamento riserverà sorprese e colpi di scena.

A tener banco, oltre all’eliminazione di una coppia in gara, ci sarà il tentativo di entrare a far parte del gioco di tre nuovi naufraghi.

A giocarsela saranno Blind, giovane cantante già visto ad X Factor, la modella ed influencer Patrizia Bonetti ed anche la showgirl Roberta Morise.

Ad Alvin il compito di gestire le operazioni direttamente dall’Honduras e raccontare le prove che dovranno affrontare i naufraghi, come la iconica prova del fuoco, che per l’occasione è stata modificata per aggiungere del pepe alla competizione tra naufraghi.

A fare compagnia ad Ilary Blasi direttamente nello studio ci sarà anche Ignazio Moser, concorrente della scorsa edizione e imparentato con i Rodriguez in gara quest’anno.