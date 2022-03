Lulù Selassié a L’Isola dei Famosi dopo il GF Vip? Le parole della Princess e la reazione di Manuel Bortuzzo

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Lulù Selassié si è espressa sull’ipotesi di prendere parte all’edizione de L’Isola dei Famosi da poco iniziata. La Princess, intervenuta nel programma web Isola Party assieme a Manuel Bortuzzo, ha parlato della sua possibile partecipazione al reality in Honduras, magari assieme alle sue sorelle. La reazione di Manuel Bortuzzo, che ha commentato ironico tale ipotesi.

Lulù Selassié e il possibile approdo a L’Isola dei Famosi: il pensiero della Princess

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo dopo il Grande Fratello Vip hanno proseguito la propria frequentazione e la storia d’amore procede a gonfie vele.

Di recente ne hanno parlato in collegamento a Isola Party, il programma web condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri che commenta le dinamiche de L’Isola dei Famosi con numerosi ospiti. L’occasione è stata anche quella di parlare del reality di Ilary Blasi, iniziato su Canale5 subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip.

I conduttori chiedono a Lulù, in particolare, se le piacerebbe sbarcare in Honduras e diventare naufraga nel reality: “Sì, sarebbe bello ma non facile. Però essendo un’esperienza molto più dura del Grande Fratello, perché comunque lì hai tutto rispetto a L’Isola, avere le mie sorelle per non avere dei momenti di disperazione sarebbe bello“.

Lulù a L’Isola con le sorelle? La reazione di Manuel Bortuzzo

Ignazio Moser e Valentina Barbieri spiegano come, in questa edizione, alcune coppie de L’Isola dei Famosi abbiano dovuto vivere per alcuni giorni legate con un cordoncino, come Antonio Zequila e Floriana Secondi. Lulù, ipotizzando una simile condizione con le sorelle Jessica e Clarissa, commenta divertita: “Secondo me all’inizio ci faremmo tantissime risate, poi dopo un po’ inizieremmo a mandarci a quel paese.

Un conto è se si è in due, ma in tre…“.

Anche Manuel Bortuzzo interviene su questa ipotesi di vedere Lulù in Honduras in questa edizione. Il giovane nuotatore commenta con ironia la possibilità di vedere le tre Princess legate da un cordoncino nel programma: “Sarebbe molto divertente, però c’è a rischio la loro salute e la loro vita, perché potrebbero attaccarsi ai capelli dopo pochi giorni. Una vuole andare di qua, una vuole andare di là… Però divertentissimo, quello sì: poco ma sicuro“.