Michael Bublè torna dopo la malattia del figlio: dalla guarigione al quarto bebè in arrivo, le parole del cantante

Nel 2022 Michael Bublé è tornato di nuovo sulla scena dopo l’assenza causata dalla sconvolgente notizia della malattia del figlio, risalente al 2016. Il cantante aveva paura che i suoi fan lo avessero dimenticato dopo tutti questi anni, invece con l’uscita del suo ultimo disco tutte le serate del suo nuovo tour sono andate sold out.

Michael Bublè: “Mio figlio è guarito dal tumore”

Nel 2016 Michael aveva reso noto che al piccolo Noah, di soli tre anni, era stato diagnosticato un cancro al fegato già in remissione. La notizia lo aveva sconvolto e aveva così abbandonato la musica per stare vicino al figlio.

Annunciò infatti che avrebbe cancellato tutti i suoi impegni per dedicarsi interamente alla famiglia. Fortunatamente, a seguito di chemioterapia e radioterapia, il figlio è riuscito a sconfiggere il grande nemico. “Adesso sono un uomo felice. Mio figlio è guarito dal tumore, la mia famiglia sta bene e sono davvero grato” disse il cantante.

Oggi, dopo aver passato questa brutta esperienza, sottolinea quanto l’opinione degli altri non conti, l’essenziale è la famiglia. Queste le sue parole durante un’intervista via streaming con numerose testate, tra cui TGCom24: “Ricordo di essermi ritrovato a pensare, ‘perché mi importa di tutte queste stron*ate?

Di ciò che pensa la gente di me, di quanti ‘Mi piace’, di quanti soldi ho guadagnato?“.

La rinascita di Bublè: dopo l’album, l’annuncio del quarto figlio

Il 25 marzo 2022 è uscito il nuovo album di Michael Bublè, che include numerosi nuovi brani e tre canzoni originali scritte da Bublè stesso. Lo ha definito un album “di famiglia” perché l’ispirazione è arrivata proprio dalla moglie e dai figli:.

“È incredibile come gran parte di questo disco sia nato grazie a loro, da come mi sento grato nei confronti di mia moglie, da quello che abbiamo passato insieme per e con i nostri figli.

Quando è uscito Love, nel 2018, non ero pronto, stavo ancora sopravvivendo. Luisana mi ha aiutato a scuotermi ” le dichiarazioni riportate dalla stessa fonte.

Michael Bublé ha poi aggiunto: “Questa volta mi sono aperto completamente a provare cose nuove. Ho scavato più a fondo”. Ha definito il nuovo album, Higher, come il disco migliore della sua carriera e gran parte del merito è dei figli; mostrando i loro nomi tatuati sul braccio, poi svela: “Presto ne dovrò aggiungere uno, perché aspettiamo il quarto figlio“.