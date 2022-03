Tina Cipollari dice la sua su Alessandro Vicinanza e Ida Platano: “La vita continua, non è stata sua moglie”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati, ma nella puntata del 30 marzo di Uomini e Donne si è parlato di nuovo di loro. La Dama ha avuto a che ridire con il Cavaliere e anche Armando Incarnato ha criticato le scelte del collega di parterre. Ma Tina Cipollari è intervenuta a favore di Alessandro Vicinanza.

L’opinionista ha creato anche un simpatico siparietto con Pinuccia Della Giovanna.

Tina Cipollari difende Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dopo settimane a litigare e creare drammi hanno, finalmente, deciso di chiudere. Ma lo show della Dama bresciana non è finito.

Infatti, adesso, si è messa in volto l’espressione di vedova addolorata e osserva, così, tutto ciò che accade nello studio televisivo del famoso dating show.

Alessandro Vicinanza non la calcola più e già sta cominciando a cercare di cominciare una nuova conoscenza: “Ho voglia di andare avanti, d’innamorarmi“. Il tutto, naturalmente, sotto gli attacchi di Armando Incarnato: “Un po’ strano che già cercasse nel parterre un’altra donna… Un po’ di rispetto, un po’ di sensibilità“. Una decisione pienamente sostenuta da Tina Cipollari: “La vita continua, non è stata sua moglie“.

Ida Platano da donna innamorata ha osservato tutta la situazione con il volto toccato dal dolore ma, poi, è arrivato nello studio televisivo un uomo per corteggiare lei e ha deciso di tenerlo. Ma l’innamoramento che fine ha fatto? In questo caso, ovviamente, nessun Armando Incarnato si è scagliato contro di lei. Due pesi e due misure?

La finta corrispondenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Il momento più interessante di tutta la puntata del 30 marzo di Uomini e Donne?

Le finte lettere che avrebbe ricevuto l’opinionista direttamente da Vigevano, città in cui vive Pinuccia Della Giovanna: “Mi hanno scritto delle persone di Vigevano”.

Maria De Filippi ha avvertito subito tutti che la corrispondenza fosse falsa: “Te la sei scritta tu sta lettera… Non siamo ancora andati in onda“. Ma Pinuccia Della Giovanna ha avuto il dubbio per una buona mezz’ora e stava già cercando di capire con quale concittadino doveva prendersela a morte. Lo spettatore di nome Dario Lampa o Lampa Dario, presunto mittente della lettera, è una genialata e il siparietto ha strappato un sorriso ai telespettatori, prima del nulla cosmico che ha contraddistinto il resto della puntata.