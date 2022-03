Battiti Live e Il viaggio della musica: tutti i cantanti che si esibiscono nella prima puntata e dove vederlo

Giovedì 31 marzo 2022 prende il via l’itinerario organizzato da Battiti Live con Msc crociere dal titolo di Il viaggio della musica. Al timone dell’avventura a ritmo di musica ci sarà la coppia formata dalla showgirl Elenoire Casalegno e dalla ex iena Nicolò De Devitiis che su Italia1 presenteranno la prima tappa dello speciale tragitto al fianco ai grandi della musica italiana ed internazionale. La prima delle quattro puntate offrirà al publico le esibizioni dei cantanti sanremesi Irama, Dargen D’Amico e Sangiovanni ed anche di quelli in arrivo dalla Gran Bretagna come i Sophie and the Giants e di tanti altri ancora che allieteranno l’appuntamento durante la traversata del Mar Mediterraneo.

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: la prima puntata del festival in giro per il Mar Mediterraneo

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica fa partire i itinerario dal porto immaginario di Italia 1 in compagnia di Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. A partire dal 31 marzo 2022 e per 4 giovedì consecutivi, toccherà a loro lanciare le esibizioni dei grandi artisti della musica italiana ed internazionale.

Il festival itinerante solcherà il Mar Mediterraneo su di una ammiraglia del gruppo del main sponsor MSC Crocier che lo porterà nelle quattro splendide tappe di Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Al fianco del comparto televisivo organizzato dal regista Luigi Antonini anche quello nutrito delle radio capitanato da Radio Norba, R101 e Radio 105.

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: gli artisti che si esibiscono la prima puntata

Nel primo appuntamento con il festival musicale ci saranno tanti artisti pronti ad esibirsi per la gioia dei tanti fan all’ascolto.

Ecco l’elenco completo dei cantanti che saliranno sul palco della prima puntata del Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: