Fedez torna a casa dall’ospedale dopo l’intervento e scrive un post social dedicato ai medici: le sue parole

Nelle ultime ore Fedez è stato finalmente dimesso dall'ospedale dove si è sottoposto all'intervento per la rimozione del tumore al pancreas. Prima di lasciare la struttura però si è concesso uno scatto in compagnia dei medici, che successivamente ha ringraziato proprio sui social.

Finalmente Fedez può tornare a casa da sua moglie Chiara Ferragni e riabbracciare i figli Leone e Vittoria. In queste ore, infatti, l’artista è stato dimesso dall’ospedale in cui è stato sottoposto all’intervento per la rimozione del tumore neuroendocrino del pancreas che lo ha colpito. Prima di lasciare la struttura, però, ne ha approfittato per scattare qualche foto in compagnia dello staff che lo ha seguito in questo difficile percorso e ringraziarlo per il lavoro svolto.

Fedez ringrazia i medici e gli infermieri che lo hanno preso in cura sui social

Come anticipato, in queste ore Fedez è finalmente tornato a casa dall’ospedale in cui è stato ricoverato per rimuovere il tumore neuroendocrino al pancreas che lo ha colpito di recente.

Un momento senz’altro emozionante, soprattutto perché potrà riabbracciare i propri figli, Leone e Vittoria – che proprio di recente hanno fatto gli anni.

Prima di lasciare la struttura, però, l’artista si è fermato per qualche scatto in compagnia del personale medico che lo ha assistito in questi giorni e, subito dopo, ha condiviso tutto sui social approfittando anche per ringraziare tutti loro.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita – scrive il rapper su Instagram – Grazie al Prof.

Falconi e a tutto il suo incredibile staff Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere“.

Il supporto ricevuto da Fedez durante il suo ricovero per l’intervento

Dopo aver subito l’intervento, Fedez ha spiegato ai fan il motivo del suo ricovero con un lungo post su Instagram.

Nei giorni successivi sia lui che la moglie Chiara, che non lo ha lasciato solo un attimo, hanno continuato dunque ad aggiornare i social raccontando ogni dettaglio del delicato momento.

Tra i tanti momenti condivisi con gli utenti, anche il dolce regalo che i bambini di pediatria hanno fatto all’artista in questi giorni. Tra le storie Instagram quest’ultimo ha infatti condiviso il cartellone a libro creato per lui dai piccoli; aprendolo ha anche mostrato che conteneva un’emozionante dedica: “Noi bambini della pediatria ti stiamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi!

Con affetto…disumano” (riprendendo il titolo del suo ultimo album).

Fedez, che proprio per questo nel post su menzionato ha ringraziato anche i fan, ha dunque ricevuto tantissimo supporto in questo difficile momento – anche da volti noti come Carolyn Smith e Vittorio Feltri, che si sono rivolti all’artista anche prima che quest’ultimo rivelasse il tipo di patologia che lo ha colpito.