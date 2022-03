Fedez lascia l’ospedale dopo il ricovero e l’operazione per il tumore al Pancreas. Le prime parole del rapper

Fedez era ricoverato dallo scorso 22 marzo per un'operazione per un tumore neuroendocrino del pancreas. L'artista ha condiviso con i fan il decorso della malattia.

Fedez ha lasciato l’ospedale San Raffaele dopo il ricovero avvenuto la scorsa settimana per sottoporsi ad un intervento chirurgico per un tumore endocrino al pancreas. L’artista è stato immortalato insieme alla moglie Chiara Ferragni all’uscita del polo ospedaliero mentre usciva a piedi dirigendosi verso l’auto.

Fedez è tornato a casa dove ha riabbracciato i suoi figli, protagonisti di molti post e storie che ha condiviso su Instagram in questi giorni.

“Sto bene” queste le prime parole pronunciate da Fedez al di fuori del San Raffaele di Milano. L’artista è stato dimesso oggi, accanto a lui, mano nella mano, c’era la moglie Chiara Ferragni che proprio diverse ore fa Fedez aveva ringraziato su Instagram per “Essere la sua roccia”.

Andando verso la sua auto, Fedez ha detto ancora: “Bello uscire dall’ospedale”.

Il ritorno a casa dopo l’operazione per il tumore al pancreas

Fedez era ricoverato dal 22 marzo scorso nel reparto solventi dell’ospedale San Raffaele a seguito di un’operazione per un tumore neuroendocrino del pancreas che ha origine nel sistema neuroendocrino. A dare l’annuncio era stato lui stesso sempre via Instagram: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo“.

“Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare.

Vi voglio bene, Federico“.

Fedez ha continuato ad aggiornare i fan sul decorso post operatorio postando sui social diverse foto e storie, lo stesso vale per la moglie Chiara Ferragni, che è sempre stato accanto al marito.