Fedez e Chiara Ferragni si concedono qualche bacio sul letto d’ospedale: l’emozionante video social

Fedez si trova ancora in ospedale dopo l'intervento al pancreas a cui si è sottoposto in questi giorni. Nelle ultime ore però ha concesso ai fan un nuovo contenuto sui social mentre si scambia tenere effusioni con la moglie Chiara.

Come i lettori più attenti e i fan di Fedez ricorderanno, l’artista si trova ancora in ospedale dopo l’intervento al pancreas a cui si è sottoposto in questi giorni a causa del tumore neuroendocrino che lo ha colpito. Lontano da casa e dalla sua famiglia, si è concesso un piccolo momento di romanticismo con la moglie Chiara Ferragni, scambiandosi dolci baci in un video che ha poi condiviso sui social con tanto di dedica.

Fedez e Chiara Ferragni insieme in ospedale: il dolce bacio sui social

Nelle ultime settimane i fan di Fedez sono stati sconvolti dalla notizia che l’artista è stato colpito da una malattia per cui è necessario un lungo percorso medico.

Sulle prime l’uomo non ha rivelato quale fosse la patologia ma, dopo l’intervento, ha spiegato di essere stato colpito da un tumore neuroendocrino al pancreas.

In questi giorni è dunque entrato in ospedale per iniziare a combattere la malattia e questo lo ha portato lontano dalla propria famiglia anche durante il compleanno della figlia Vittoria, che da poco ha festeggiato un anno.

Mentre attende di poter tornare alla normalità, Fedez è tornato sui social per condividere un dolce video mentre si scambia qualche bacio con la moglie Chiara Ferragni, a cui ha aggiunto anche una didascalia che recita: “Per sempre sarà“.

Chiara Ferragni: le dediche social per il marito Fedez in questi difficili giorni

Anche Chiara Ferragni nei giorni precedenti ha condiviso alcuni scatti per ricordare quanto il legame con Fedez sia forte e quanto senta la sua mancanza. Durante la notte degli Oscar ha infatti approfittato dei social per condividere alcuni vecchi scatti delle volte in cui i due sono volati negli Stati Uniti per partecipare all’evento.

Ha inoltre proposto ai suoi follower anche il video in cui porta alcuni giocattoli in ospedale al marito da parte di Leone, che si è reso anche protagonista di una dolcissima dedica in cui il bimbo afferma: “Papà rimettiti presto così giochiamo insieme.

Ti amo tantissimo, cacca!“.

Come anticipato, dunque, la famiglia Lucia-Ferragni si sta mostrando più unita che mai in questa difficile circostanza e non sono mancati i momenti di tenerezza che hanno voluto condividere con i loro follower, che attendono con ansia novità sulla guarigione di Fedez.