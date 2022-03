Chiara Ferragni condivide una vecchia foto insieme a Fedez mentre lui è in ospedale: la speciale dedica social

In queste ore Fedez si trova ancora in ospedale e Chiara Ferragni ha pensato di condividere un nuovo post sui social con una foto insieme al marito per scrivergli una speciale dedica.

Che Chiara Ferragni e Fedez siano una delle coppie più affiatate del mondo vip era chiaro fin dal primo momento, ma in queste difficili ore si sono mostrati più uniti che mai. Lo dimostrano non solo tutte le parole di sostegno che lei ha speso nei confronti del marito prima e dopo l’intervento che lui ha affrontato, ma anche le speciali dediche che l’influencer ha condiviso sui social per dimostrare quanto senta la mancanza del marito a casa.

Chiara Ferragni pubblica un’emozionante dedica social per Fedez

Sono stati giorni difficilissimi per Chiara Ferragni e Fedez, che ha iniziato il percorso medico per il tumore neuroendocrino del pancreas che lo ha colpito di recente.

La coppia si è dimostrata ancor più unita del solito e in queste ore non sono mancate le parole di sostegno da parte dell’influencer nei confronti del marito.

In questi giorni però la donna è tornata sui social anche per condividere qualche dedica speciale per Federico, che ancora si trova in ospedale lontano dalla propria famiglia. In questa circostanza Chiara ha pensato di pubblicare un loro vecchio scatto insieme e aggiungere una speciale dedica all’artista. “Felice giorno degli Oscar a tutti. Queste sono le ultime delle due volte in cui io e il mio amore abbiamo partecipato: il 2019 e il 2020.

Non vedo l’ora di avere nuovi ricordi insieme come questi“.

Non è la prima volta, in questi giorni, che la Ferragni pubblica contenuti simili; proprio di recente infatti ha condiviso uno scatto in compagnia dei figli aggiungendo come didascalia: “Domenica pomeriggio dopo l’ospedale. Non vediamo l’ora che anche papà torni a casa“.

Chiara Ferragni porta a Fedez il regalo di Leone: il gesto che ha emozionato i fan

Come anticipato, Chiara Ferragni in queste ore ha speso tutte le energie per supportare suo marito in questo momento difficile e non ha mancato di aggiornare i fan sulla situazione, anche nei suoi aspetti più dolci.

In questi giorni infatti ha condiviso nuovi scatti dall’ospedale mentre si concedono qualche attimo di dolcezza.

In particolare l’influencer ha mostrato una videodedica di Leone che si rivolve al papà dicendo: “Papà rimettiti presto così giochiamo insieme. Ti amo tantissimo, cacca!“. Il piccolo inoltre ha anche chiesto alla mamma di portare in ospedale uno dei suoi giocattoli, tra cui un pupazzo rosa che farà compagnia all’artista mentre si trova lontano da casa.