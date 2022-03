Fedez operato per un tumore al Pancreas: svelata la malattia che l’ha colpito. Le foto su Instagram

A pochi giorni dal drammatico annuncio affidato a Instagram, seguito dall’annuncio dell’operazione al quale si è sottoposto nelle scorse ore, Fedez ha svelato che tipo di malattia gli è stata diagnosticata. L’artista ha pubblicato un lungo post su Instagram con annesso delle fotografie del post intervento al quale si è sottoposto.

Fedez operato per un tumore al pancreas

Poche righe e una serie di fotografie, così Fedez ha condiviso con i fan che cosa lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento d’urgenza: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo“.

Il post prosegue così: “Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene, Federico“.

Il messaggio di Leone per papà Fedez

Tra le immagini e i video postati da Fedez c’è anche un video di auguri del piccolo Leone, primogenito di Fedez, che ha detto al papà: “Ciao papi rimettiti presto che dobbiamo giocare insieme” e poi “Ti amo tantissimo cacca” ha detto ridendo e facendo ridere anche mamma Chiara Ferragni.

L’annuncio della malattia e l’operazione di Fedez

La scorsa settimana Fedez aveva annunciato commosso di essere stato colpito da una malattia, pochi giorni dopo l’annuncio del ricovero al San Raffaele per essere sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Fino ad oggi non era stato reso noto di cosa si trattasse, in passato Fedez aveva accennato di aver scoperto di avere una demielinizzazione.