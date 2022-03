Fedez ricoverato al San Raffaele: le prime notizie dopo l’operazione e l’affetto della famiglia sui social

Martedì è stata una giornata che Fedez ha definito fin da subito “importante”, in cui è avvenuto il suo ricovero presso l’ospedale San Raffaele. Ecco le prime notizie su cosa è successo e sulle condizioni di salute del rapper.

Fedez ricoverato al San Raffaele per la sua malattia: l’annuncio sui social

L’annuncio della misteriosa malattia era avvenuto il 17 marzo nelle stories di Fedez. Il rapper si era mostrato in lacrime, sfogandosi con i propri follower e raccontando della malattia scoperta per tempo. Fin da subito, Fedez si è detto non abbastanza lucido da parlarne apertamente, ma non ha mancato di tenere aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Lunedì sera aveva quindi annunciato il suo ricovero all’ospedale San Raffaele, lo stesso che aveva scelto di sostenere assieme alla moglie Chiara Ferragni durante la pandemia da Covid. Ieri Fedez è stato quindi ricoverato e sottoposto a un’operazione chirurgica, che permetterà di definire con precisione il suo quadro clinico.

I primi dettagli sull’operazione a cui è stato sottoposto Fedez

Il ricovero e l’operazione di Fedez sono stati confermati anche da Chiara Ferragni. Nel dolce post di oggi, dedicato al compleanno della piccola Vittoria, ha infatti scritto di aver scattato le foto in anticipo perché “sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma presto sarà a casa)”.

Secondo quanto ha riportato Repubblica, Fedez è stato operato all’addome e nei prossimi giorni sarà possibile definire il percorso di cura che dovrà seguire l’amato rapper. Già nelle prime storie in cui annunciava la presenza di un problema di salute, infatti, Fedez aveva spiegato che avrebbe “comportato un percorso importante che dovrò fare”. Al momento, si trova ricoverato nel reparto solventi del San Raffaele, sostenuto dalla presenza della moglie e della madre.

L’affetto e gli auguri per il rapper 32enne, tra social e videomessaggi

Negli scorsi giorni tutta la famiglia Ferragni e moltissimi fan e personaggi famosi si sono stretti attorno al rapper, donandogli affetto. Su Instagram, lui ha voluto “ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo” ha concluso, riferendosi ai suoi due bambini Leone e Vittoria.

