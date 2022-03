Carolyn Smith pubblica un toccante videomessaggio per Fedez dopo l’annuncio della malattia: “So cosa si prova”

In queste ore il mondo dello spettacolo è stato sconvolto dalla notizia che Fedez ha una malattia per cui, come ha affermato lui stesso sui social, sarà necessario un percorso medico. In molti hanno mostrato sostegno all’artista e tra questi anche Carolyn Smith, che per molti anni ha dovuto lottare contro gravi problemi di salute.

Fedez annuncia di avere una malattia: in molti mostrano tutto il loro sostegno

Da qualche giorno Fedez ha annunciato ai fan di avere una malattia per cui sarà necessario un lungo iter medico. Nonostante non sia sceso nei particolari durante l’annuncio, in molti hanno sottolineato che in precedenza il rapper aveva confessato di essere affetto da demielizzazione, un processo che comporta la perdita delle guaine mieliniche (che possono comportare deficit neurologici e che viene definita “la culla della sclerosi multipla“).

In questi giorni, dunque, molti volti noti hanno offerto tutto il loro sostegno all’artista, primi fra tutti i famigliari di Chiara Ferragni, che hanno condiviso a più riprese dei contenuti sui social. Tra chi si è esposto in tal senso anche Vittorio Feltri, che ha scritto un lunga lettera al “nemico” di vecchia data per mostrarsi solidale.

In quest’occasione il giornalista ha anche rivelato di avere il cancro, proprio nel tentativo di far capire a Federico Lucia quanto possa capire la sua situazione.

Parole che non sono passate inosservate a Carolyn Smith, che proprio per questo ha deciso di rivolgersi a entrambi con un lungo e toccante videomessaggio di incoraggiamento, in cui sottolinea di sapere molto bene cosa stia provando in questo momento.

Carolyn Smith: il videomessaggio per sostenere Fedez in questo momento difficile

Anche Carolyn Smith, dunque, ha voluto condividere un contenuto social per mostrarsi solidale nei confronti di Fedez, partendo proprio dal racconto che Vittorio Feltri ha fatto in questi giorni con la sua lettera all’artista.

“Buongiorno a tutti. L’altro giorno sono rimasta abbastanza sconvolta per la notizia di Fedez. Io non lo conosco personalmente, però so quello che può sentire in questo momento, in cui qualcuno ti da la notizia di una malattia – esordisce nel suo videomessaggio la coreografa – la cosa che mi ha sconvolta ancora di più è stata la lettera di Vittorio Feltri che ha detto a Fedez di combattere.

Mi dispiace molto e quello che posso dire ad entrambi è di combattere con la positività.

Ho sempre detto che abbiamo i migliori medici del mondo qui in Italia“.

Il messaggio ovviamente non finisce qui e la ballerina ha voluto anche sottolineare l’importanza di affidarsi agli esperti: “Fidatevi dei medici, loro ci aiutano e noi dobbiamo aiutare loro perché con la positività, in qualsiasi situazione e malattia, si aiutano anche i dottori. Forza, non mollare mai, anche nei giorni di grande dubbio o sofferenza“.

I fan di Carolyn Smith ricorderanno senz’altro che la coreografa ha a lungo lottato contro il cancro al seno, di cui ha parlato in diverse occasioni nel corso delle interviste rilasciate.

Per questo ha voluto offrire il suo supporto a Fedez, incoraggiandolo anche a non perdere mai la speranza.