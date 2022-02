Carolyn Smith e la battaglia contro il cancro: dalla scoperta del tumore alla lunga lotta della coreografa

TV e Spettacolo

Carolyn Smith è ospite della puntata di oggi di Verissimo. La ballerina è nota al pubblico televisivo per il suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, talent show di Rai 1 di grande successo. Come è noto, da anni ormai Carolyn porta avanti una lunga battaglia contro il cancro, scegliendo spesso di parlarne con il suo pubblico.

Carolyn Smith e la scoperta del tumore: la malattia della coreografa

Era il 2015 quando Carolyn Smith ha scoperto di essersi ammalata di tumore al seno. Da allora ha scelto di condurre la sua battaglia contro il cancro pubblicamente, parlando della sua esperienza per aiutare altre donne nella sua stessa situazione.

Anche durante il periodo di cure, ha continuato a mostrarsi in tv, scegliendo poi di raccontare parte della sua esperienza in un libro pubblicato nel 2017.

A marzo 2018, prima di ricominciare a lavorare per Ballando con le Stelle, annuncia che il cancro è ricomparso, colpendola ancora una volta al seno. “È esattamente dello stesso tipo del primo, aggressivo, ma per fortuna molto piccolo e circoscritto. Sapevo della possibilità di una recidiva ma non me l’aspettavo così presto” aveva commentato, come riporta oggi il sito dell’AIRC .

A maggio 2021, la Smith aveva annunciato di aver concluso il suo ultimo ciclo di chemioterapia.

La ballerina aveva reso noto che l’esito delle cure sarebbe stato più chiaro solamente un mese più tardi. Sfortunatamente, è poi stata costretta a sottoporsi a nuove cure, per quel male che, come lei stessa ha più volte spiegato, “viene e va”.

Carolyn Smith costretta a interrompere la chemioterapia: la motivazione

In queste ore ha fatto molto parlare l’annuncio di Carolyn Smith a proposito delle cure per il tumore. La coreografa è ospite della puntata di Verissimo in onda domenica 13 febbraio e, stando alle prime anticipazioni, avrebbe dichiarato: “In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure”.

“I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni” avrebbe aggiunto tristemente.