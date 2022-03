Chiara Ferragni porta in ospedale a Fedez il regalo del figlio Leone: dolcissimo gesto del piccolo di famiglia

La metà della coppia di celebrities più famose d’Italia, Fedez, è ancora in ospedale: pochi giorni fa è stato operato per un tumore al pancreas e qui è stato visitato dalla moglie Chiara Ferragni. L’imprenditrice però non era “sola”: ha portato con sé un dolcissimo regalo che il figlio Leone ha voluto fare al papà.

Il regalo di Leone per papà Fedez: la foto di Chiara Ferragni commuove i fan

Ci vorrà ancora qualche giorno prima che Fedez torni a casa dall’ospedale San Raffaele: qui è stato operato per rimuovere una massa tumorale e parte del pancreas; era questo il grande male che aveva rivelato, tra le lacrime, che aveva colpito lui e la sua famiglia.

Tramite Instagram, a due giorni dell’intervento ha mostrato le foto della cicatrice e dolcissime foto in compagnia della moglie Chiara Ferragni. Ma non solo, in un video il figlio Leone gli dice: “Papà rimettiti presto così giochiamo insieme. Ti amo tantissimo, cacca!“.

Un messaggio (quasi tutto) dolcissimo, ma a quanto pare Leone è uno che vuole andare sul sicuro: il bambino ci ha tenuto a far recapitare al padre uno dei suoi giocattoli. Chiara Ferragni, nelle sue storie Instagram, ha mostrato il pupazzo rosa che Leone le ha fatto portare in ospedale da papà Fedez: “Leo ha dato a Fede il suo pupazzo per fargli compagnia in ospedale“.

Il regalo di leone a papà Fedez – Fonte: Chiara Ferragni (Instagram)

Fedez e il tumore al pancreas: quali sono le aspettative dopo 5 anni

Il quadretto familiare ha commosso i fan dei Ferragnez, uniti nella buona e cattiva sorte: il modo in cui Fedez ha parlato della sua malattia e la risposta del mondo dello spettacolo e non solo, ha avvicinato i suoi follower all’ambiente familiare condiviso con Chiara, Leone e Vittoria.

Gli stessi, ora si augurano una pronta guarigione per il cantante. Che ci sono buone probabilità che possa davvero avvenire: il chirurgo che lo ha operato, ha infatti dichiarato che le percentuali di sopravvivenza a 5 anni per un tumore al pancreas sono ritenute molto alte.