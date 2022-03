Chiara Ferragni parla del compleanno di Leone e del clima che si respirava per i problemi di salute di Fedez

Dopo aver condiviso alcuni contenuti sull'intervento a cui Fedez si è sottoposto in questi giorni, Chiara Ferragni è tornata sui social per parlare anche del compleanno di Leone, che non è stato dei più semplici proprio perché festeggiato poco prima dell'operazione.

Dopo giorni di apprensione per Fedez, che di recente è stato operato per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas, Chiara Ferragni è tornata sui social per raccontare del compleanno del figlio Leone, festeggiato proprio poco prima che l’artista entrasse in ospedale.

Chiara Ferragni rivela alcuni dettagli del compleanno di Leone: “L’umore non era dei più festosi”

In questi giorni Fedez è stato operato per rimuovere il tumore neuroendocrino al pancreas che ha scoperto di avere negli ultimissimi tempi. Un intervento che è caduto a ridosso del compleanno di entrambi i figli. Se infatti la piccola Vittoria ha compiuto un anno proprio quando il papà era in ospedale, anche Leone ha festeggiato il suo compleanno poche ore prima del ricovero di papà Federico.

In queste ore, con l’operazione ormai effettuata, Chiara Ferragni è tornata sui social per raccontare quei momenti, spiegando che nonostante il clima che logicamente si respirava, hanno festeggiato i quattro anni del primogenito.

“Sabato scorso era il 4° compleanno di Leone. Avevamo organizzato una grande festa con tutti i suoi compagni di classe e amici visto che non aveva festeggiato davvero gli ultimi due anni a causa della pandemia – spiega l’influencer nel posto condiviso su Instagram – ma abbiamo dovuto cambiarla il giorno prima: papà ha dovuto subire un intervento chirurgico martedì“.

Nel post ha anche ribadito l’importanza di non coinvolgere troppe persone proprio per non rischiare di contrarre il covid poco prima dell’operazione; nonostante questo però hanno organizzato qualcosa a tema supereroi per Leone: “Abbiamo avuto solo i suoi cinque migliori amici e la famiglia. Il nostro umore non era dei più festosi, ma alla fine è stata una grande festa per il nostro piccolo“.

Chiara Ferragni fa gli auguri a Vittoria e torna a parlare di Fedez

Le parole spese da Chiara Ferragni per il compleanno di Leone fanno eco a quelle che l’influencer aveva già scritto per Vittoria, che ha compiuto un anno proprio in questi giorni.

Se in un primo momento la donna non aveva condiviso alcun contenuto per la bambina, successivamente si è rivolta ai social per scrivere qualche parola a sua figlia, non mancando ovviamente di menzionare suo marito e la difficile situazione che stanno affrontando.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa).

Ti amiamo alla follia“.