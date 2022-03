Chiara Ferragni pubblica gli auguri alla figlia Vittoria per il suo compleanno: “Papà sarà presto a casa”

Chiara Ferragni ha finalmente rotto il silenzio e ha pubblicato una foto per fare gli auguri alla figlia Vittoria, non mancando di parlare anche di suo marito Fedez, in queste ore ricoverato in ospedale.

In queste ore la famiglia Lucia-Ferragni si è stretta attorno a Fedez, che soltanto qualche giorno ha rivelato ai fan di avere una malattia per cui dovrà seguire un percorso terapeutico. Proprio in questi giorni infatti l’artista è stato ricoverato e non ha potuto festeggiare il compleanno di sua figlia Vittoria, che oggi compie un anno. Mentre dunque c’è grande apprensione per il rapper, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio, facendo prima gli auguri sui social alla bambina e poi parlando anche di suo marito.

Vittoria Lucia Ferragni compie un anno: il post sui social di mamma Chiara

In queste ore Fedez, che negli ultimi giorni ha rivelato di avere una malattia per cui sarà necessario un lungo percorso medico, è stato ricoverato in ospedale (si ipotizza per un intervento).

Questo purtroppo lo ha portato lontano dalla famiglia e non ha potuto festeggiare il compleanno di sua figlia Vittoria, che proprio oggi compie un anno.

Mentre la famiglia Lucia-Ferragni è intervenuta per fare gli auguri alla piccola sui social, fino a poche ore fa Chiara Ferragni si era tenuta lontana da Instagram – senz’altro per seguire sui marito in questa fase delicata. Essendo ora più serena, per quanto dura sia la situazione al momento, ha trovato un attimo per condividere un post sui social, in cui non solo ha fatto gli auguri alla piccola ma ha anche spiegato la situazione.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata” scrive l’influencer sui social, spiegando dunque che hanno festeggiato in anticipo proprio perché consapevoli che Fedez oggi sarebbe stato lontano da casa.

Fedez, l’ultimo contenuto social prima del ricovero in ospedale

Prima di entrare in ospedale, Fedez ha voluto scrivere una storia Instagram per ringraziare coloro che in queste ore lo hanno supportato, in particolare sua moglie Chiara Ferragni: “Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale“.

Ha inoltre anticipato che oggi sarebbe stato un giorno importante per lui, dando un senso ai rumor sull’intervento a cui si sarebbe sottoposto proprio in queste ore: “Domani per me sarà un giornata importante” ha infatti scritto all’inizio della storia, anche se non ha spiegato nel dettaglio cosa sarebbe successo.