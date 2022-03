Chiara Ferragni e il ricordo della notte degli Oscar insieme a Fedez: le foto e la dolce dedica su Instagram

In questo complicato periodo per Fedez, la moglie Chiara Ferragni è di supporto e condivide dolcissimi ricordi della coppia in attesa di rivivere nuove avventure insieme. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’imprenditrice digitale ha condiviso alcune foto ricordo risalenti alla notte degli Oscar 2019 e 2020, quando vi presero parte in qualità di ospiti: gli scatti che li ritraggono eleganti e sorridenti.

Chiara Ferragni e Fedez: le foto ricordo della magica notte degli Oscar

Torna prepotentemente in scena una delle serate dell’anno più attese per il mondo del cinema e dello spettacolo: la notte degli Oscar.

Tutto pronto per le grandi emozioni di questa notte e, per l’occasione, sono numerose le star di casa nostra e non solo che hanno voluto ricordare le loro passate partecipazioni. Tra queste anche Chiara Ferragni, che prese parte alla cerimonia in qualità di ospite assieme al marito Fedez nel 2019 e nel 2020.

In questo difficile periodo per il rapper, segnato dalla malattia, l’imprenditrice digitale ha voluto condividere alcuni dolcissimi ricordi di quelle serate. Su Instagram la moglie di Fedez ha postato una serie di scatti che ritraggono la coppia nella splendida cornice di Los Angeles, in una delle notti più importanti dell’anno.

“Buon giorno degli Oscar a tutti. Queste sono state le ultime due volte in cui io e il mio amore abbiamo partecipato: nel 2019 e nel 2020. Non vedo l’ora di nuovi ricordi insieme come questi“: questa la dolcissima dedica della Ferragni a corredo delle foto ricordo, che li ritraggono sorridenti, spensierati e in tutta la loro eleganza.

Fedez e la battaglia contro il tumore al pancreas

Foto ricordo condivise in un periodo complicato per la famiglia di Fedez e Chiara Ferragni.

Il rapper ha annunciato sui social di avere un tumore al pancreas e negli scorsi giorni è stato operato al San Raffaele di Milano.

“A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene, Federico“: questo il messaggio condiviso dal rapper, che non ha mai smesso di ricevere l’affetto della famiglia, degli amici e dei numerosissimi fan.