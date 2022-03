Fedez riceve un dolcissimo regalo “con affetto disumano” da parte dei suoi piccoli fan ricoverati in pediatria

Fedez ha ricevuto un dolcissimo regalo da parte dei bambini ricoverati nella pediatria del San Raffaele di Milano. Tanto affetto per il rapper, ricoverato per un tumore neuroendocrino al pancreas.

Da diversi giorni, ormai, Fedez ha condiviso la sua condizione clinica sui social anche per dare forza a chi è nella sua stessa situazione (o simile). Il rapper è stato anche operato e c’è chi cerca di dargli supporto con semplici messaggi, chi con le visite in ospedale e chi inviandogli dei regali. Tra di essi vi sono anche i bambini ricoverati in pediatria.

Fedez e il dolce regalo dei bambini in pediatria

Ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo l’operazione al pancreas per esportare un raro tumore neuroendocrino scoperto da poco per fortuna in modo tempestivo, Fedez ha ricevuto, tra gli altri regali, anche un cartellone dai bambini ricoverati in ospedale in pediatra.

Come si vede dalle storie Instagram del cantante il cartello creato e donato è “a libro” e sul fronte vi è la scritta “Per Fedez” con tantissimi cuoricini. Aprendolo si scopre un dolcissimo messaggio dei bambini che recita: “Noi bambini della pediatria ti stiamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi! Con affetto…disumano” riprendendo il titolo del suo ultimo album.

Il biglietto poi prosegue sotto in cui si notano tantissimi cuori con i nomi dei piccoli fan di Fedez e pazienti del reparto di pediatria del San Raffaele, alcuni di loro lasciano anche un messaggio personalizzato augurando tutto il meglio al rapper in questa sua battaglia per la vita.

Storia Instagram di Fedez

Fedez, l’attivismo e la pandemia: la raccolta fondi per il San Raffaele

Da alcuni anni Fedez, insieme e varie fondazioni, si impegna ad aiutare chi ne ha più bisogno.

Il bene che si fa torna sempre indietro, dice un antico detto. Questo è proprio quello che è accaduto al celebre rapper e imprenditore.

In piena pandemia, a marzo 2020, Fedez e la moglie Chiara Ferragni hanno lanciato una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele (in cui è ricoverato ora in attesa di riprendersi dall’operazione) per aumentare i posti letto in terapia intensiva.

Fedez e Chiara hanno donato 100 mila euro, in seguito, la raccolta fondi ha raggiunto quasi 17 milioni di euro diventando il crowdfunding più ampio d’Europa.