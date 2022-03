Bloccata dalla malattia di Lyme, come sta oggi Avril Lavigne: quanti mariti ha cambiato e cosa fa oggi la cantante famosa per Complicated￼

Avril Lavigne nella sua carriera da cantante ha venduto più di 40 milioni di dischi, ma per un periodo abbastanza lungo era sparita a causa della malattia che l’aveva colpita causata dal morso di una zecca. La cantante ha vissuto un periodo davvero difficile e ora è tornata a lavorare pieno ritmo.

Il ritorno della regina del pop punk Avril Lavigne

Avril Lavigne è una cantautrice canadese del 1984. Nei primi anni 2000 ha cavalcato l’onda di un grandissimo successo che ha fatto impazzire migliaia di giovani con brani virali come ad esempio Complicated o Sk8er Boi. Fin da piccola ha sempre amato la musica e grazie alla sua bellissima voce ha potuto coronare il suo sogno di diventare una cantante di fama mondiale.

Per parecchi anni ha fatto sentire la sua mancanza a causa di una malattia che l’ha colpita in maniera molto forte: la sindrome di Lyme. Questa non le permetteva più di vivere comodamente la sua vita e continuare la sua carriera.

Ultimamente è riuscita a riprendere in mano la sua vita ed è tornata a fare emozionare i suoi fan! Sui social è apparsa in gran forma e tutti i suoi fan sono concordi nel pensare che sembra davvero che il tempo per lei si sia fermato perché Avril in effetti appare sempre come una ragazzina.

Nel novembre 2021 Avril ha deciso di lasciare la sua storica etichetta discografica Epica Records e ha firmato un nuovo contratto con la DTA Records. Nel febbraio del 2022 è uscito il suo nuovo album dal titolo Love Sux. Il tour che avrebbe dovuto accompagnare l’uscita del cd è slittato di un anno a causa dell’attuale pandemia da Coronavirus.

Avril Lavigne e la sindrome di Lyme

Avril Lavigne ha sofferto della sindrome di Lyme, una malattia che comporta febbre frequente e un’emicrania quasi permanente oltre che un perenne senso di stanchezza. È una patologia batterica che generalmente si trasmette agli umani tramite le zecche.

Nel 2015, in un’intervista per People Magazine, la cantante decide di mettersi a nudo e spiegare bene che cosa stava passando. La cantante ha infatti spiegato di essere stata per oltre 5 mesi a letto. Non riusciva a mangiare, era molto spesso letargica, presentava capogiri, non riusciva a stare in piedi e si sentiva talmente male che credeva addirittura di stare per morire.

Fortunatamente a poco a poco Avril Lavigne è riuscita a riprendersi con varie cure che l’hanno letteralmente rimessa al mondo. Ha così potuto tornare in scena, nel 2018, con un nuovo singolo Head Above Water, che racconta proprio di quel periodo.

Vita privata di Avril Lavigne

La vita sentimentale della cantante canadese è caratterizzata da molti alti e bassi e numerosi cambiamenti. Avril Lavigne nel 2006 si sposa con Deryck Whibley. La storia dura tre anni e poi i due avviano le pratiche della separazione, formalizzata nel 2010. Dopo una breve relazione con il modello Sam Brody Jenner, Avril sposa Chad Kroeger dei Nickelback. Anche in questo caso la storia durerà solo pochi anni. Successivamente si impegnò con Phillip Sarofim, il figlio di un ricco texano.

Le recenti notizie la vogliono nuovamente in relazione dal 2021 con il rapper e produttore statunitense Mod Sun.