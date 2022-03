Il Cantante Mascherato è arrivato alla finale: chi sono gli ospiti di Milly Carlucci per eleggere il vincitore

Il Cantante Mascherato si prepara al gran finale della sua terza edizione. L’ultimo appuntamento con il programma condotto da Milly Carlucci va in scena nella prima serata di venerdì 1 aprile 2022 con un folto carico di ospiti al seguito. Stando a quello che trapela sul web gli spettatori si troveranno di fronte ad una puntata ricca di colpi di scena che uno dopo l’altro serviranno per svelare tutte le maschere ancora in gara fino ad eleggere il vincitore di questa edizione. I telespettatori indagheranno al fianco della giuria composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Caterina Balivo e Arisa, anche se potrebbe allargarsi con la presenza di Iva Zanicchi, e si imbatteranno in un particolare confronto tra i maggiori indiziati ad essere sotto la maschera della Lumaca.

Ci sarà spazio anche ai grandi ospiti tra i quali spicca la partecipazione dell’ex giurata Patty Pravo.

Il Cantante Mascherato: l’ospite la finalissima

Il Cantante Mascherato è pronto ad andare in onda con la sua finale nella prima serata di venerdì 1 aprile 2022. L’ultimo appuntamento con il programma di Milly Carlucci svelerà una volta per tutte chi si trova sotto le affascinanti maschere rimaste in gara prima di passare il testimone a Francesco Gabbani ed al suo primo show da conduttore.

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog.it, quella di venerdì prossimo sarò una puntata scoppiettante con il ritorno nello studio di una delle vecchie glorie del programma.

A cantare con le maschere ci sarà infatti l’ex giurata Patty Pravo, vero ospite d’onore della finalissima.

Il Cantante Mascherato: le anticipazioni della finale

Stando sempre a quanto riportato dal sito, nel corso dell’ultima puntata la trasmissione metterà di fronte alla giuria, tra la quale ci dovrebbe essere il ritorno di Iva Zanicchi, i maggiori indiziati a nascondersi sotto l’ingombrante maschera di Lumaca.

Nello studio de Il Cantante mascherato ci sarà il decisivo faccia a faccia tra Lino Banfi e Giancarlo Magalli con le rispettive figlie Rosanna e Michela, ed i Gemelli di Guidonia.