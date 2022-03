Isabella Ferrari condivide con i fan uno scatto per il suo compleanno: gli insoliti auguri sui social

La splendida Isabella Ferrari oggi compie gli anni e ha approfittato dei social per condividere questo importante momento con i fan e gli amici di vecchia data. Condividendo uno scatto su Instagram, infatti, l’attrice si è lasciata andare anche ad una dolce dedica proprio ai suoi cari con parole che ovviamente non sono passate inosservate agli utenti, i quali si sono subito precipitati a commentare la foto dell’attrice.

Isabella Ferrari compie gli anni: spunta una dolce dedica sui social

Isabella Ferrari in questo momento è a New York e si gode il suo 48° compleanno oltreoceano, ma non ha certo dimenticato di ringraziare tutti i suoi cari in un momento così speciale.

Condividendo una foto su Instagram l’attrice si è infatti presa un attimo per rivolgersi a tutti i suoi affetti.

“Mi faccio gli auguri e li faccio a tutti gli amici che mi vogliono bene. Tutti tutti, sono quello che sono, anche grazie a voi, all’amore, alla vita e agli incontri meravigliosi – scrive l’artista – Hello friends, troppo bello essere accolta con tanto amore da voi a New York “.

Nel giorno del suo compleanno, dunque, la Ferrari non solo si concede un post per fare gli auguri a se stessa, ma anche alle persone a cui vuole bene.

Non a caso ne ha approfittato anche per taggare alcuni dei suoi amici, a cui evidentemente sono rivolte le sue parole e la sua gratitudine.

Un bellissimo momento che, come si può immaginare, non è passato inosservato agli occhi di fan e colleghi. Tra i tantissimi che hanno commentato il post facendo gli auguri all’attrice, anche Claudia Pandolfi ne ha approfittato per rispondere, scrivendo un dolce: “Auguri creatura bellissima“.

Isabella Ferrari, vita difficile privata dell’amatissima attrice

Oggi Isabella Ferrari concede ai fan moltissimi scatti riguardanti il suo privato e non ha paura di raccontarsi ai propri fan con serenità.

La sua vita privata però non è sempre stata tra le più semplici e ci sono stati moltissimi momenti difficili che la donna ha dovuto affrontare.

Tra i momenti senz’altro più dolorosi c’è stata la malattia che l’ha colpita in passato e su cui ancora oggi non riesce ad entrare troppo nel dettaglio. La donna, durante un’intervista a Vanity Fair, ha infatti parlato del suo passato senza però spiegare quale sia stata la patologia da cui era affetta: “Qualche anno fa succede che una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe – ha rivelato in quell’occasione – tutto è precipitato in fretta.

Inizia il calvario delle visite e delle diagnosi. E le diagnosi si dimostrano sempre sbagliate, anche quelle fatte dai medici e ospedali stranieri“.

Una situazione, come ha spiegato la Ferrari, che è andata avanti per ben due anni, in cui si è dovuta recare ogni giorno in ospedale. Fortunatamente, però, è riuscita a sconfiggere la malattia ed è presto tornata sul set per il lavoro che tanto ama.

Mestiere che, per altro, si lega a doppio filo alla figura materna, dal momento che è stato proprio grazie alla madre Maria che la donna ha capito quale fosse il suo percorso: “Mia mamma aveva un grande desiderio: essere attrice.

Vivevamo in campagna, non c’era nessun attore in famiglia e ha puntato tutto su di me quando ero molto giovane – ha rivelato commossa nel corso di un’intervista a Verissimo – Avevo 14 anni, non volevo deluderla e per me era importante il suo giudizio. Era molto dura e mi ha fatto marciare“.