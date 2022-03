Jeremias Rodriguez contro Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi: “Hai rotto”. Esplode la tensione in diretta

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro ancora nel mirino dei compagni a L'Isola dei Famosi, come dimostra l'ultimo attacco di Jeremias alla showgirl in diretta: tensione in Palapa.

A L’Isola dei Famosi si consuma uno scontro in diretta che vede coinvolti, ancora una volta, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Ad attaccarli in diretta è una buona fetta del gruppo di naufraghi che negli ultimi giorni hanno mal digerito alcuni loro atteggiamenti. In particolare, Jeremias Rodriguez ha definito “egoisti” mamma e figlio e si è scagliato duramente contro la showgirl: tensione in Palapa.

Carmen Di Pietro e Alessandro esclusi dal gruppo, Jeremias: “Non servono“

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro continuano a rimanere nel mirino dei compagni a L’Isola dei Famosi, perlomeno la maggior parte.

L’ultimo scontro si è verificato in capanna, al rifugio dalla pioggia, con Laura Maddaloni che ha inveito contro il ragazzo intimandogli di sedersi anziché restare sdraiato. A gettare ulteriore benzina sul fuoco Jeremias Rodriguez, che ha definito madre e figlio “egoisti“: la coppia sembra ora decisamente esclusa dal gruppo.

Questa sera in Palapa Ilary Blasi ne parla con i naufraghi e il clima si fa immediatamente rovente. Jeremias in particolare spiega il suo pensiero con estrema schiettezza: “Non è che non li sopporto, ma non servono al nostro gruppo: si lamentano e basta. È un reality di sopravvivenza, non per lamentarsi, e vogliamo le persone che lavorano e non che si lamentano solo“.

La Di Pietro è convinta che il gruppo sia contro di lei e che Jeremias ne sia il capo: “Tu sei il capobanda della situazione qui dentro, e parli sempre tu a nome del gruppo“. E aggiunge: “Parla lui a nome del gruppo, come quando mi ha detto: ‘Su quest’isola noi non vi vogliamo’“.

Jeremias contro Carmen Di Pietro: “Hai rotto le ba**e“

Lo scontro però continua, con Jeremias che attacca nuovamente Carmen: “Sei egoista, pensi solo a te stessa“. La showgirl ritiene che le cose possano essere dette senza toni accesi, come avrebbe fatto Laura Maddaloni con Alessandro: “Basta dire le stesse cose con un altro atteggiamento“.

Ma Jeremias non ci sta e sbotta contro di lei: “Hai rotto le ba**e“.

Prende parola anche Laura Maddaloni, che spiega come siano andate le cose sotto la capanna, al riparo dalla pioggia: “Stavamo in una capanna, pioveva, ho chiesto di sedersi tutti. Quando Blind è rimasto sotto la pioggia, mi sono alzata e ho detto ad Alessandro: ‘Ora alzi il cu*o e ti metti lì’.

Prima sono stata tranquilla, dopo determinata, ma non aggressiva“.

Vladimir Luxuria difende mamma e figlio e attacca il gruppo

Dallo studio prende parola Vladimir Luxuria, che difende a spada tratta Carmen Di Pietro e Alessandro e attacca il gruppo: “Volevo dare una brutta notizia a Jeremias: devo dirti che a decidere se Carmen e Alessandro possono decidere se stare o meno sull’Isola sono il pubblico e il televoto a casa.

Voglio anche dirvi che quando tutti si mettono contro un’unica coppia, aldilà della ragione e del torto, ci è molto più simpatica la coppia che viene aggredita da tutti. Ma quelli più pericolosi non sono Jeremias e Laura, ma quelli che stanno zitti, non dicono niente e tramano alle spalle“.

Jeremias però ritiene che l’atteggiamento di madre e figlio non sia consono ai fini di un reality di sopravvivenza: “Siamo venuti qua per sopravvivere, è un pensiero che condividiamo tutti. L’aggressione è ben altro“.