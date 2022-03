Maltempo, allerta meteo su tutta la penisola Penisola per la giornata di venerdì. Pioggia e raffiche di vento

La giornata di venerdì 1 aprile sarà intensa sul fronte del maltempo, che già da due giorni sta imperversando su tutta la Penisola, ma l’attenzione maggiore si sposta sulla Regione Campania che da allerta gialla è passata ad allerta arancione.

Non solo la Campania, le Regioni soprattutto del centro come Toscana ed Emilia-Romagna saranno interessate da forti precipitazioni, in alcuni casi nevicate e venti forti.

Allerta meteo in Campania: previste forti precipitazioni

La Protezione Civile campana ha diramato un’allerta meteo arancione su tutta la Regione fino alle 23.59 di venerdì 1 aprile. La motivazione è in un peggioramento diffuso dell’ondata di maltempo che ha iniziato ad imperversare nelle ultime ore.

Alcune aree della Regione resteranno in giallo, si tratta della provincia di Napoli, dell’Irpinia e del Sannio. A passare in arancione è tutta l’area del salernitano dove, come si legge dalla nota diramata, saranno previsti “Temporali anche intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, frane superficiali e colate rapide di fango oltre che significativi ruscellamenti, voragini, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua”.

Le scuole rimarranno aperte in Campania

L’allerta meteo in Campania al momento non prevede la chiusura delle scuole, la decisione sarà presa solo in via discrezionale dal sindaco. Secondo le procedure burocratiche solitamente la chiusura delle scuole scatta in concomitanza con l’allerta arancione.

Maltempo: la situazione nelle altre regioni

Non solo la Campania, anche Umbria, Lazio e Molise sono a rischio per il maltempo, in queste Regioni è scattata l’allerta gialla. In Toscana saranno fortemente attenzionate le precipitazioni che saranno sparse e di carattere di rovescio o temporale.

Sopra i 1300e 1500 non è escluso un ritorno di forti nevicate mentre al sud, in Regioni come Basilicata e Calabria sono previsti forti venti di burrasca.

I mari risentiranno dell’ondata di maltempo, saranno molto agitati soprattutto Ionio e Adriatico centrale.