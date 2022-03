Sonia Bruganelli critica La Pupa e il Secchione Show targato Barbara D’Urso: il secco commento su Twitter

Sonia Bruganelli ha criticato su Twitter La Pupa e il Secchione Show, alla sua prima edizione targata Barbara D'Urso. Il suo secco giudizio in risposta a un utente.

L’edizione de La Pupa e il Secchione Show, la prima targata Barbara D’Urso, non sta del tutto convincendo il pubblico e ha attirato a sé numerose critiche. Ultima quella di Sonia Bruganelli che, rispondendo su Twitter al commento di un utente che le rimproverava i suoi like contro Barbarella, ha espresso la sua sul programma. Il secco giudizio sullo show di Italia1 e sul suo tentativo di rivoluzionarlo.

La Pupa e il Secchione Show e le critiche: ultima quella di Sonia Bruganelli

La Pupa e il Secchione Show, uno dei programmi simbolo di Italia1, è ora in onda con la sua nuova edizione decisamente rivoluzionata nei contenuti.

Barbara D’Urso, scelta da Mediaset per guidare le avventure di pupe e secchioni nel format, ha reso lo show più simile a un reality e introdotto nel cast anche personaggi noti dei suoi salotti televisivi, oltre a persone comuni. Tuttavia la conduttrice non può essere soddisfatta degli ascolti ottenuti che, dopo l’exploit della prima puntata, sono calati vertiginosamente. Lo stesso Andrea Pucci, conduttore della scorsa edizione scalzato quest’anno proprio dalla D’Urso, ha commentato con grande entusiasmo il calo d’ascolti della trasmissione.

Le critiche al format sono però arrivate anche da un altro personaggio dello spettacolo: Sonia Bruganelli.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti rilasciato un commento su Twitter in cui ha criticato La Pupa e il Secchione Show.

Sonia Bruganelli contro lo show di Italia1: “Lo posso pensare?“

Le parole della moglie di Paolo Bonolis sono arrivate in risposta a un duro tweet di un utente, che l’ha rimproverata di aver messo alcuni like a commenti contro la D’Urso: “Lasciatemi dire che i like di @SBruganelli a dei tweet contro Barbara d’Urso sono terribilmente di cattivo gusto“.

Immediata la risposta della Bruganelli, che ha espresso critiche al programma rivoluzionato dalla conduttrice e, in particolare, al ruolo che a suo dire ora avrebbero le pupe nel gioco: “Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse , lo posso pensare o è LESA MAESTÀ???

“.