Andrea Pucci commenta ironico il calo d’ascolti de La Pupa e il Secchione Show: la frecciatina su Instagram

Andrea Pucci non ha ancora digerito la mancata conferma al timone de La Pupa e Il Secchione, dopo esserne stato conduttore lo scorso anno. Il comico infatti è stato sostituito da Barbara D’Urso e, mentre ieri sera andava in onda lo show di Italia1, lui era ospite su Rai2 a Stasera tutto è possibile. E sui social è esploso di gioia leggendo i dati degli ascolti, che hanno premiato proprio la trasmissione di Stefano De Martino: la frecciatina alla concorrenza.

La Pupa e il Secchione cala negli ascolti dopo un inizio positivo

La scorsa edizione de La Pupa e il Secchione ha avuto un buon riscontro da parte del pubblico, con ascolti positivi e apprezzamenti anche sui social.

Al timone c’era Andrea Pucci che, dal palco di Colorado dove ha intrattenuto per anni con le sue gag, è passato nella veste di conduttore del programma cult di Italia1. Tuttavia il comico quest’anno non è stato confermato e, al suo posto, è stata inserita Barbara D’Urso. La conduttrice ha di fatto rivoluzionato il programma, a cominciare dal nome e da quel “Show” inserito alla fine del titolo. Sono cambiate anche le dinamiche all’interno della trasmissione, ora più simili a quelle dei reality e con protagonisti anche volti noti dei salotti di Barbarella, oltre a persone comuni.

Se la prima puntata ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, quelle successive sono visibilmente calate negli ascolti e nello share. Come quella andata in onda ieri sera, martedì 29 marzo, che non ha brillato.

Andrea Pucci gongola per il calo de La Pupa e il Secchione Show: la frecciatina

La concorrenza per La Pupa e il Secchione Show, ieri sera, è stata impietosa. A dominare è stata la partita di calcio Turchia-Italia, ma a catturare l’attenzione è la situazione delle altre reti, in primis Rai2, dove è andato in onda Stasera tutto è possibile.

Lo show di Stefano De Martino ha ottenuto l’11% di share e quasi 2 milioni di telespettatori, a fronte del calo di Barbara D’Urso, ferma all’8,2% di share e 1,2 milioni di telespettatori.

E la coincidenza è che Andrea Pucci è stato ospite di Stasera tutto è possibile. Leggendo i dati Auditel di oggi, il comico ha commentato su una Instagram story l’ottima performance del programma di De Martino lanciando una frecciatina alla concorrenza: “Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo, e sto godendo come un pazzo, la trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ahahahahha“.

Una neanche troppo velata frecciatina a quello che era il suo format, ossia La Pupa e il Secchione, toltogli dalle mani e affidato quest’anno a Barbara D’Urso. Arriverà la replica della conduttrice?