Stash non sarà ad Amici: perché il cantante sarà assente e chi ha scelto Maria De Filippi al suo posto

Stash sarà assente nella terza puntata di Amici per colpa del Covid. Scopri chi lo sostituirà in giuria e tutte le anticipazioni del terzo appuntamento del talent show.

Nella terza puntata del serale di Amici il folto pubblico della trasmissione dovrà rinunciare alla presenza del cantante, fermato ai box dopo aver contratto il Covid. Come anticipato dallo stesso Stash sul suo profilo ufficiale di Instagram qualche ora fa, il cantante è costretto a dover seguire un periodo di quarantena che ovviamente lo ha tenuto fuori dalla registrazione dell’ultima puntata del talent. Le anticipazioni che circolano sul web confermano infatti l’assenza del leader dei The Kolors nella puntata che il pubblico vedrà il prossimo sabato 2 aprile, con Maria De Filippi che è subito corsa ai ripari proponendo come terzo giurato una grande amica sua e del programma.

Stash ha il Covid: per lui niente terza puntata del serale di Amici

La notizia che Stash avesse contratto il Covid l’ha data lo stesso cantante attraverso il suo account Instagram poco meno di 24 ore fa. I fan del cantante hanno appreso direttamente dalle sue parole che avrebbe dovuto passare un periodo in quarantena che inevitabilmente lo avrebbe portato a saltare la registrazione della terza puntata del serale di Amici tenutasi mercoledì 30 marzo.

La conferma della sua assenza all’appuntamento con i talentuosi allievi della scuola è arrivato grazie alle anticipazioni dell’account twitter di AMICI NEWS che non solo ha ufficializzato l’assenza del cantante ma ha anche svelato chi lo sostituirà.

Maria De Filippi per l’occasione ha richiamato in giuria una grande amica sua e della trasmissione come Sabrina Ferilli. Sarà infatti l’attrice romana il terzo giudice di puntata mentre Stash saluterà il pubblico, i coach e gli allievi del programma direttamente da casa.

Amici: le anticipazioni del terzo appuntamento con il serale

Stando sempre alle anticipazioni riportate dall’informato account AMICI NEWS, il nuovo appuntamento vedrà l’eliminazione di un allievo mentre altri due finiranno a rischio eliminazione.

Dalla sfida della prima manche tra il team Lorella Cuccarini/Raimondo Todaro e quello Anna Pettinelli/Veronica Peparini ne escono sconfitte queste ultime che dovranno salutare il ballerino John Erik.

Nella seconda manche di fronte ci saranno le squadre capitanate da Rudy Zerbi/Alessandra Celentano e Raimondo Todaro/Lorella Cuccarini con la vittoria dei primi che metteranno a rischio eliminazione il chiacchierato Nunzio, mentre dalla terza manche Rudy Zerbi/Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro/Lorella Cuccarini finisce a rischio eliminazione Leonardo.

Solo alla fine della terza puntata scopriremo chi sarà il secondo eliminato di puntata tra Nunzio e Leonardo.