Uomini e Donne anticipazioni 31 marzo: la scelta di Matteo Ranieri, come reagirà la ragazza non scelta?

Matteo Ranieri è un tronista ufficiale di Uomini e Donne ormai da qualche mese. L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni non ha avuto un percorso facile nel dating show e si è trovato, anche, senza corteggiatrici.

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 31 marzo di Uomini e Donne, Matteo Ranieri sceglierà Valeria Cardone. Federica Aversano, invece, riceverà una proposta da un altro protagonista del dating show, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Matteo Ranieri sceglie: l’annuncio della redazione di Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne ha annunciato con un post, condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma televisivo che, nella puntata del 31 marzo del dating show, andrà in onda la scelta di Matteo Ranieri: “Domani andrà in onda la scelta di Matteo.

Tutti sintonizzati alle 14.45 su Canale 5, non mancate!“.

Il tronista comunicherà a Valeria Cardone e Federica Aversano quale delle due corteggiatrici ha scelto per essere la sua fidanzata. Un momento importante, condito da un ballo romantico e da una pioggia di petali rossi, che Matteo Ranieri ha già vissuto in passato.

Il tronista, infatti, è stato, a sua volta, corteggiatore di Sophie Codegoni ed è stato scelto dalla tronista. La relazione è poi naufragata in breve tempo.

Matteo Ranieri: le sensazioni prima della scelta a Uomini e Donne

Matteo Ranieri farà la sua scelta nella puntata del 31 marzo di Uomini e Donne. La redazione del dating show ha condiviso un video sul portale ufficiale della trasmissione televisiva in cui il tronista racconta le emozioni provate nell’ultima puntata: “L’esterna con Valeria è andata molto bene.

Tanto bene che poi al centro studio ero un attimo in conflitto, perché trovo una ragazza con cui sono uscito due mesi a fianco a una con la quale sono uscito quattro mesi“.

Il tronista parlava ancora di emozioni forti per entrambe le corteggiatrici: “Provo emozioni forti a pari livello per tutte due“. Ma, nella puntata del 31 marzo di Uomini e Donne, Matteo Ranieri farà la sua scelta e, secondo le anticipazioni, il tronista vorrà continuare a conoscere Valeria Cardone.

Federica Aversano non prederà bene questa decisone e accuserà il tronista di averla presa in giro, quando ha deciso di andare sotto casa tua per convincerla a tornare in trasmissione.