Federica Aversano richiamata a Uomini e Donne: secca risposta dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri non avrebbe scelto Federica Aversano. Alessandro Vicinanza avrebbe chiesto all'ex corteggiatrice di poterla corteggiare ma lei avrebbe rifiutato.

Cambio di tronisti a Uomini e Donne. Qualche puntata fa è stata annunciata la nuova tronista, Veronica Rimondi e, adesso, secondo le anticipazioni, Matteo Ranieri avrebbe deciso di lasciare il trono.

Infatti, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, ieri, il tronista, ex fidanzato di Sophie Codegoni, avrebbe fatto la sua scelta, durante la registrazione del dating show. Matteo Ranieri avrebbe lasciato Uomini e Donne con Valeria Cardone.

Una scelta che non sarebbe stata presa bene, ovviamente, da Federica Aversano, che, in seguito sarebbe stata richiamata nello studio televisivo per una proposta di corteggiamento.

Matteo Ranieri non sceglie Federica Aversano: la reazione della corteggiatrice

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Federica Aversano non sarebbe stata la scelta di Matteo Ranieri. Il tronista avrebbe preferito Valeria Cardone, arrivata nel dating show da poche puntate.

Matteo Ranieri si è sempre detto molto preso da Federica Aversano, ma, tra i due, ci sono state varie incomprensioni. Tanto che, la corteggiatrice campana aveva deciso di lasciare il programma televisivo, ma il tronista le aveva chiesto di tornare, andando direttamente a casa sua.

Proprio per quest’episodio, Federica Aversano non avrebbe reagito bene alla scelta di Matteo Ranieri.

Secondo la corteggiatrice, il tronista l’avrebbe presa in giro, chiedendole di tornare, quando, probabilmente, la scelta era, per lui, già chiara.

Federica Aversano richiamata a Uomini e Donne: la corteggiatrice rifiuta

Matteo Ranieri, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, avrebbe rifiutato Federica Aversano, preferendole Valeria Cardone.

Dopo aver lasciato lo studio televisivo, però, la corteggiatrice sarebbe stata richiamata per una proposta particolare.

Alessandro Vicinanza, ex fiamma di Ida Platano, avrebbe chiesto alla ragazza di poterla corteggiare ma lei avrebbe rifiutato.

Federica Aversano aveva, recentemente, avuto un battibecco proprio con Ida Platano e la corteggiatrice aveva affermato che il suo comportamento con il Cavaliere sarebbe stato diverso da quello della Dama.