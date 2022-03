Antonio Zequila primo eliminato ufficiale a L’Isola dei Famosi: al televoto flash si salva Floriana Secondi

Annunciato il primo eliminato ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: si tratta di Antonio Zequila, costretto a lasciare per sempre l'Honduras.

L’Isola dei Famosi ha il suo primo eliminato ufficiale di questa edizione: Antonio Zequila. Il concorrente, dopo aver deciso di rimanere a Playa Sgamada in seguito all’eliminazione della scorsa puntata in coppia con Floriana Secondi, questa volta è costretto al definitivo addio. La prima a sfuggire al televoto è stata Jovana Djordjevic vincitrice di una prova salvezza mentre, al televoto flash, si è salvata proprio Floriana.

L’Isola dei Famosi verso la prima eliminazione ufficiale

Lunedì 21 marzo è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: questa sera, alla quarta puntata, va in scena la prima eliminazione ufficiale.

Il meccanismo del programma, quest’anno, è molto simile a quello delle precedenti edizioni. I concorrenti eliminati dal gioco, infatti, hanno l’opportunità di concedersi una seconda possibilità nella cosiddetta Playa Sgamada, una sorta di seconda spiaggia.

Nella scorsa puntata è stata eliminata la coppia composta da Antonio Zequila e Floriana Secondi, approdata dunque a Playa Sgamada e ancora potenzialmente in gioco. Nella spiaggia erano già presenti Ilona Staller e Marco Melandri, eliminati nella puntata precedente, e Jovana con Roger. Ilona e Roger hanno formato una nuova coppia e hanno avuto la possibilità di rientrare in Palapa, mentre Melandri è stato eletto leader del gruppo dai restanti membri.

Questa sera, in diretta, i tre concorrenti rimasti hanno dovuto fronteggiarsi in una prova salvezza: si tratta di Jovana, Antonio e Floriana. A vincere è stata la modella, mentre Zequila e la Secondi hanno dovuto sottoporsi ad un televoto flash aperto in puntata.

Antonio Zequila definitivamente eliminato da L’Isola dei Famosi

Il televoto flash sancisce infatti la prima eliminazione ufficiale di questa edizione: oltre Playa Sgamada non ci saranno altre opportunità per i concorrenti.

Il verdetto arriva repentino e viene comunicato da Ilary Blasi dallo studio: a dover abbandonare per sempre l’Honduras è Antonio Zequila, costretto a un immediato ritorno in Italia.

Alvin chiede ironico all’attore se fosse intenzionato a restare, a patto di rimanere nuovamente legato a Floriana Secondi: “Se per ridere gli facessimo la proposta di rimanere legati all’elastico? Magari Antonio dice sì“. Zequila però nega e ironico saluta: “No, non si può, vi guarderò da Milano, vi voglio bene“.