Due conduttori prendono in mano l’ex programma di Enrico Papi: chi sono

Enrico Papi verrà sostituito a Name That Tune – Indovina la canzone dagli sciacalli Ciro Priello e Fabio Balsamo. L'indiscrezione sul cambio di conduttore.

Il ritorno ufficiale di Enrico Papi in Mediaset ha lasciato un posto vacante a Tv8, canale in chiaro del gruppo Sky. Il conduttore romano ha contribuito con forza a far crescere la rete negli ultimi anni conducendo due dei programmi più seguiti dal titolo di Guess My Age – Indovina l’Età e Name That Tune – Indovina la canzone. Se nel primo caso la rete ha provveduto prontamente a sostituirlo con l’arrivo di Max Giusti, nel caso dello show che ricorda Sarabanda si è brancolati un po’ nel buio fino ad arrivare alla scelta definitiva su chi potesse succedergli degnamente al timone della trasmissione.

Name That Tune – Indovina la canzone: Ciro Priello e Fabio Balsamo condurranno la terza edizione

Gli sciacalli più famosi dei social sbarcano a Tv8 per raccogliere il testimone dalle mani di Enrico Papi. A dirla tutta quel testimone il conduttore romano lo aveva già lasciato da tempo dopo con il suo passaggio definitivo a Mediaset ed il conseguente posto vacante nel canale free del gruppo Sky.

La rete però non si è lasciata trovare impreparata ed armata delle migliori intenzioni di riportare in video Name That Tune – Indovina la canzone ha provveduto subito a risolvere la questione. Stando a quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, la terza edizione dello show ispirato a Sarabanda vedrà al suo timone il tandem composto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, volti noti del collettivo comico dei social dei The Jackal.

Ciro Priello e Fabio Balsamo si tuffano in una nuova avventura

I due membri dei The Jackal sembrano prontissimi a tuffarsi nella loro nuova avventura televisiva, abituati come sono a passare agilmente dai social alla tv e fino ad arrivare al cinema ed alle piattaforme streaming.

Ciro Priello e Fabio Balsamo da qualche anno sono protagonisti del nostro mondo dello spettacolo, avendo già partecipato a svariati programmi tv oltre che ad aver girato un film ed una serie tv per Netflix.

Per Balsamo e Priello in arrivo una nuova avvincente esperienza questa volta alla conduzione di Name That Tune – Indovina la canzone, dopo che lo stesso Ciro ha trionfato in Lol – Chi ride è fuori, si è preso la scena con la partecipazione a Tale e quale show ed ha anche partecipato al programma del Prima Festival.