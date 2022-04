Franco Fioravanti gela Gemma Galgani: “Per lasciare bisogna prima stare insieme”, commento puntata 1 aprile

Gemma Galgani, dopo varie difficoltà, ha costruito una conoscenza speciale con Franco Fioravanti. Tra la Dama torinese e il Cavaliere è scattato anche un bacio. Ma, nella puntata dell’1 aprile Franco Fioravanti ha deciso di chiudere la frequentazione con la Dama.

In questa puntata del dating show sono stati protagonisti, nuovamente, anche Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Franco Fioravanti scarica Gemma Galgani a Uomini e Donne

Potevamo immaginare che l’improvviso interessamento di Franco Fioravanti nei confronti di Gemma Galgani fosse farlocco e destinato a svanire come una bolla di sapone, ma non immaginavamo a questa velocità.

Si, perché il Cavaliere abruzzese ha portato avanti la sua recita con la Dama torinese solo per una singola puntata del dating show e, nella puntata dell’1 aprile di Uomini e Donne, ha già chiuso tutto. E l’ha fatto in modo epico e, si deve dire, maleducato, anzi come ha sottolineato Tina Cipollari: “Cafone con la c maiuscola”. Va bene mollare Gemma Galgani e anche spiattellarle senza mezzi termini di non provare nulla: “Gli ho detto che mi mancava tantissimo… Per me è l’esatto contrario… Chiudiamo”. Ma se l’ostinata Dama decide di prendere un treno e raggiungerti, non la molli in stazione da sola.

La Dama torinese, dal canto suo, è incommentabile. Ma ci crede davvero, quindi, alle sue scenette? Tanto da prendere il primo treno e scappare in Abbruzzo senza neanche sapere dove abita Franco Fioravanti: “A te ci tenevo tantissimo… La tua passionalità l’avevo anche avvertita… Volevo che tu mi parlassi negli occhi”. Il Cavaliere, invece, è veramente dissacrante: “Per lasciare bisogna prima stare insieme… Magari chiedimi dove abito io… Sei presa, sei andata così… Se uno è cafone è cafone anche se studia… Io sono un cafone colto, voi siete ignoranti ma tutti principi”.

Ida Platano interviene ancora su Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Per quanti mesi ancora Ida Platano si sentirà in dovere d’intervenire nelle vicende di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne?

Il Cavaliere non può dire o fare nulla perché si trova davanti la Dama bresciana in modalità vedova, pronta ad attaccarlo. Così è stato nella puntata dell’1 aprile del dating show.

Alessandro Vicinanza ha provato a convincere Federica Aversano a uscire con lui: “Vorrei conoscerti… So che non è il momento opportuno… Nell’ultima settimana sono stato molto presente nei tuoi pensieri”. L’ha fatto in un modo anche carino.

Fin troppo carino per Ida Platano che ha sparato a zero sul suo ex: “Conferma quello che dico io… Lo sapevi già… Hai usato me per arrivare a Federica… Non gli piacevo”.

Alessandro Vicinanza l’ha zittita con una sola frase: “Ida stasera tu esci con un altro uomo e ti sei dichiarata innamorata di me sette giorni fa”. Come dargli torto?