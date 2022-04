Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci conduce la finalissima: in studio arrivano Patty Pravo e Iva Zanicchi

Venerdì 1 aprile 2022 su Rai1 si conclude il lungo viaggio de Il Cantante Mascherato e di tutti i simpatici protagonisti celati dietro i magici vestiti della trasmissione. A Milly Carlucci il compito di guidare l’ultima puntata dello show che finalmente svelerà chi si nasconde sotto tutte le chiacchierate maschere, con la giuria formata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna e da Arisa che porterà a termine le sue indagini con l’aiuto di Iva Zanicchi. La finalissima sarà una puntata ricca di colpi di scena ed ospiti con il ritorno in trasmissione del volto noto di Patty Pravo, già giudice dello show per due stagioni.

Il Cantante Mascherato: la finalissima

La trasmissione oggi in prima serata su Rai1 vive il suo atto conclusivo con il sue settimo ed ultimo appuntamento. La finalissima de Il Cantante Mascherato va in onda venerdì 1 aprile 2022 e svelerà tutti i misteri legati ai cantanti nascosti sotto gli splendidi vestiti della trasmissione. In gara restano:

Lumaca,

Volpe,

Pulcino,

SoleLuna,

Camaleonte.

Torneranno per l’ultima volta al fianco di Milly Carlucci tuti e quattro i giurati Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa, ai quali si aggiunge anche Iva Zanicchi, la ballerina Sara Di Vaira nelle vesti di Capo investigatore oltre a Vito Coppola, che si esibirà con Arisa su di una coreografia creata dal Drago Simone Di Pasquale.

Il Cantante Mascherato: gli ospiti della finale

La settima puntata dello show non farà sconti a nessuno e svelerà tutti i misteri della trasmissione. Finalmente scopriremo chi si cela dietro alle chiacchierate SoleLuna, Lumaca e Pulcino. In studio arriveranno infatti Lino Banfi e sua figlia Rosanna, Giancarlo e Michela Magalli ed i Gemelli di Guidonia ossia i maggiori indiziati a nascondersi dentro le ingombranti maschere.

Super ospite di puntata sarà Patty Pravo, in studio per cantare con le maschere i suoi maggiori successi.