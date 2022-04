Laura Maddaloni pensa che il microfono sia chiuso e sbotta contro gli autori, però si sente tutto: cosa ha detto

Laura Maddaloni pensa di avere il microfono chiuso e sbotta contro gli autori de L’Isola dei Famosi, in realtà però è ancora in diretta e il pubblico in studio e da casa sente tutto.

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi il pubblico ha assistito ad una sorta di gaffe di Laura Maddaloni. La naufraga pensando di non essere in onda ha polemizzato su alcune scelte degli autori del reality. In realtà, però, la conduttrice Ilary Blasi non aveva ancora tolto il collegamento con la Playa e il pubblico in studio e da casa ha comunque sentito tutto.

Laura Maddaloni polemizza sugli autori de L’Isola dei Famosi

Laura Maddaloni credeva che Ilary Blasi avesse già tolto il collegamento con la Playa quando ha iniziato a lamentarsi contro gli autori de L’Isola dei Famosi. In realtà però la naufraga era ancora in diretta e tutto il pubblico ha potuto sentire il suo dispiacere per non aver potuto ricevere la sorpresa parte delle figlie.

“Siamo troppo educati e bravi, non ci lamentiamo mai e non facciamo scorrettezze. La sorpresa delle bambine non ce l’hanno fatta aprire, non era giusto, non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma che non ha visto le bambine”, queste le parole di Laura Maddaloni “contro” gli autori de L’Isola dei Famosi.

Poco dopo Ilary Blasi ha tolto il collegamento per proseguire con la sua puntata del reality.

Laura Maddaloni infuriata contro Nicolas Vaporidis

In realtà, però, la non possibilità di ricevere la sorpresa da parte delle figlie è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Laura Maddaloni infatti era già arrabbiata con Nicolas Vaporidis che la scorsa puntata ha nominato lei e il marito Clemente Russo, considerandoli i più forti, per poter eliminare la coppia di mamma e figlio composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Le cose, tuttavia, non sono andate come sperava e pensava l’ex protagonista di Notte prima degli esami. Infatti, Laura Maddaloni e Clemente Russo, i più votati dal pubblico, sono stati costretti ad abbandonare Playa Accoppiada per trasferirsi in Playa Sgamada dove non giocheranno più in coppia, ma da singoli.

Davanti ad una Laura Maddaloni molto arrabbiata con lui, Nicolas Vaporidis ha dichiarato: “Sono dispiaciuto, ho sbagliato. Avrei voluto che uscissero Alessandro e Carmen, la mia intenzione era quella”.