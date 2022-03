Nicolas Vaporidis contro Carmen Di Pietro e Alessandro: “La parte gossippara e trash del programma”

Dopo aver vinto due televoti Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni stanno attirando antipatie da parte del gruppo di naufraghi all’Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis non le manda a dire.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata solo da pochi giorni, ma è ormai entrata già nel vivo di tutte le dinamiche. La coppia di mamma e figlio formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, avendo già vinto ben 2 televoti, sta raccogliendo qualche antipatia attorno a sé da parte degli altri naufraghi. In particolare l’attore Nicolas Vaporidis non le manda di certo a dire ai suoi due compagni naufraghi. Sicuramente la nuova dinamica vedrà uno sviluppo ulteriore nella puntata di questa sera, su Canale 5.

Nicolas Vaporidis contro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

In un recente daytime Nicolas Vaporidis non le ha mandate per niente a dire alla celebre showgirl Carmen Di Pietro e a suo figlio Alessandro Iannoni.

L’ex protagonista di Notte prima degli esami vorrebbe che la coppia di mamma e figlio uscisse dal reality perché, secondo lui, starebbero catalizzando l’attenzione del pubblico, senza dare però un bello spettacolo, essendo insomma piuttosto trash.

“Se non vincono Laura e Clemente che hanno fatto di tutto, – ha dichiarato Vaporidis – il pubblico, allora, vuole altra roba. È inutile sbattersi, pescare, costruire, cercare di fare delle cose. Tutto quello che vogliono è solo la litigata ed il rapporto dove si discute e basta”.

In seguito ha anche aggiunto: “Se il pubblico preferisse ancora Carmen ed Alessandro, rispetto a Clemente e Laura, vuol dire che il pubblico predilige la parte gossippara e trash del programma”.

Sarà il pubblico, insomma, a dargli le risposte che cerca.

Nicolas Vaporidis nomina Laura Maddaloni e Clemente Russo

In modo molto esplicito Nicolas Vaporidis ha rivelato di aver nominato la coppia di marito e moglie composta da Laura Maddaloni e Clemente Russo, perché secondo lui molto forti al televoto e quindi gli unici in grado battere e fare eliminare una volta per tutte la coppia di mamma e figlio composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Questi ultimi, infatti, hanno già vinto 2 televoti e stanno attirando su di loro alcune antipatie dal gruppo di naufraghi dell’Isola dei Famosi.