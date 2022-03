Nicolas Vaporidis: da Notte prima degli esami a oggi, come è cambiato. Le immagini a confronto

Presto sarà tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ma com’era Nicolas Vaporidis in Notte prima degli esami? Il confronto con le immagini, dal 2006 a oggi. Come è cambiato.

L’esame di maturità sembra ancora lontano, ma in realtà non lo è poi così tanto (e i maturandi potranno confermare). In questo periodo in cui l’ansia per il futuro inizia a farsi sentire un rewatch del celebre film Notte prima degli esami è d’obbligo. Tra i protagonisti vi è anche un giovanissimo Nicolas Vaporidis. In attesa di scoprirlo nei panni di naufrago all’Isola dei Famosi, vediamo come è cambiato negli anni e come è diventato.

Nicolas Vaporidis in Notte prima degli esami

È il 2006 e nelle sale esce Notte prima degli esami (omonimo al titolo della canzone di Venditti) film di esordio da regista per Fausto Brizzi.

La pellicola segue le vicende di un gruppo di liceali nei giorni dell’esame di maturità e lancia le carriere degli allora giovanissimi Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis. Nel film vediamo anche l’indimenticabile Giorgio Faletti.

In Notte prime degli esami il giovane Nicolas Vaporidis è il protagonista, il 19enne Luca Molinari. Un ragazzo spensierato, non brillante a scuola, gentile, simpatico, ed estroverso. Nel corso della vicenda si innamora di Claudia, figlia del prof di lettere che lui odia. La pellicola, però, mostra come la vita riservi sempre delle sorprese e possa sempre stupire.

Per Nicolas Vaporidis, in particolare, Notte prima degli esami – che è ambientato nel 1989, quando si usavano ancora le lire e il voto finale era in 60esimi – è stato un grandissimo successo; lo troviamo anche nel remake ambientato negli anni 2000, Notte prima degli esami-Oggi.

Ora che, a 100 giorni dalla maturità 2022, il Ministero dell’Istruzione ha fornito tutte le direttive ufficiali, un ripasso di questo film è davvero d’obbligo.

Nicolas Vaporidis: come è diventato oggi

Oggi Nicolas Vaporidis continua a recitare ed è anche produttore cinematografico. Il tempo è passato anche per lui e durante lo scorrere degli anni ha perso qualche capello.

In un’intervista l’attore di origini greche aveva definito la perdita dei suoi capelli come un vero e proprio lutto, pur cercando comunque di andare avanti. Presto lo vedremo come naufrago nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che ripartirà il 21 marzo su Canale 5.