Luca Zingaretti papà modello insieme alle figlie e Luisa Ranieri: lei rivela il patto che hanno fatto

Tra le coppie più belle e solide dello spettacolo italiano c’è senza dubbio quella formata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Un amore, il loro, nato ben 17 anni fa e che continuano a rinnovare giorno dopo giorno mostrandosi sempre più complici e uniti, soprattutto nei momenti più intimi della famiglia.

Proprio di recente infatti la coppia è stata paparazzata mentre si concede una giornata di relax con le figlie, di cui proprio di recente ha parlato anche la Ranieri, rivelando anche il patto che tempo fa ha fatto con il marito.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri e il patto che hanno stretto tempo fa

Di recente i paparazzi del settimanale Chi sono riusciti a pizzicare Luca Zingaretti e Luisa Ranieri mentre si godono una giornata di relax con le figlie, Emma e Bianca.

Sui loro volti la serenità e la gioia sono più che evidenti, dimostrando ancora una volta non solo quanto siano uniti come coppia, ma anche come famiglia.

Fonte: settimanale Chi

Lo stesso settimanale, infatti, riporta anche le dichiarazioni più recenti di Luisa Ranieri, che recentemente ha confidato anche qual è il segreto del loro perfetto equilibrio e sembra proprio che risieda in un patto che la coppia ha fatto tempo fa.

“C’è un patto tra noi che non prevede il sacrificio femminile – ha raccontato l’attrice – La regola è darsi il cambio, Luca si ferma quando io devo lavorare e viceversa. La famiglia viene prima“. Quest’ultima frase in particolare sembra essere confermata proprio dagli scatti che vede la coppia alle prese con le figlie, dove entrambi i genitori sono alle prese con le bambine e la loro serenità è più che evidente.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, com’è nato il loro amore

Come anticipato Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono conosciuti ormai ben 17 anni fa sul set di Riccardo Milani Cefalonia.

Tra loro è subito scattato qualcosa, come ha raccontato nel corso di un’intervista la stessa attrice: “Da parte mia c’era un atteggiamento professionale, poi ci siamo scoperti a vicenda.

Io ero appena uscita da una storia, lui si era separato da poco“.

La coppia si è poi sposata nel 2012 con rito civile e dal loro amore sono nate le due piccole Emma e Bianca (rispettivamente di 10 e 6 anni). Una bellissima famiglia dove, come ha raccontato la Ranieri in un’altra occasione, non permettono al lavoro di interferire: “Chiusa la porta di casa, il lavoro non entra“.