Maria Elia arriva in ospedale con febbre e mal di gola, muore dopo 36 ore: la famiglia ora vuole la verità

Maria Elia, 17 anni, era arrivata in ospedale con un mal di gola insistente, febbre e problemi respiratori: un’ora dopo, era stata sedata e intubata e poco dopo è morta, per motivi non ancora completamente chiariti. Ora la sua famiglia vuole risposte, soprattutto dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in cui la ragazza è stata ricoverata ed è poi deceduta.

Maria Elia, intubata e poi morta dopo 36 ore: il dramma

Maria Elia è arrivata in ospedale a Perugia la scorsa settimana: aveva dolori, febbre e faticava a respirare. Il primo pensiero era ovviamente andato al Covid, ma un tampone negativo ha immediatamente escluso questa opzione: a quel punto la ragazza è stata sedata, intubata e sottoposta a numerosi esami, tra cui quello per la leucemia, per cercare di capire il motivo del malessere.

Purtroppo a seguito dell’insufficienza respiratoria si è sviluppata una polmonite fulminante che ha condotto alla morte in tempi brevissimi. La shock settico per Maria è stato fatale. Ora, verranno effettuati anche degli esami istologici, che potrebbero dare qualche risposta in più.

Gennaro Elia, padre della ragazza, intraprende azioni legali

La famiglia ha deciso di presentare un esposto in Procura, ed è affiancata dai legali Nicodemo Gentile ed Antonio Cozza.

Il padre Gennaro Elia, su Facebook, ha pubblicato un link ad una raccolta fondi su Eppela, e dice: “Volevo Condividere Con tutti Voi la Mia Sofferenza per la Perdita Di Mia Figlia la Mia Principessa Maria Di Soli 17 anni. Cosciente di aver intrapreso un percorso Giudiziario lungo, tortuoso ed oneroso… Ma Voglio la verità per Maria…non vi chiedo Fiori ma di sostenere e contribuire insieme a me per la causa, con una donazione libera.

e volontaria”.

Qualche giorno prima Gennaro Elia aveva pubblicato anche un post in cui aveva comunicato la morte della figlia, esternando il suo profondo dolore: “Dio mio come devo fare?

Io mi è ti affido a te Mio Caro signore!! Ciao!!Amore Mio Tu Mi Dicevi Sempre Che Io Ero La Tua Vita…Ma La Verità E Che Tua Eri La Mia Vita, Che Mi hai Dato La Forza Fino A Oggi…Ma Oggi Sono Morto con Te..Ma Dammi La Forza Almeno finché non trovo la Verità …Ti Amo e Ti Amerò Finché Avrò Fiato.. L’unica consolazione ad Oggi e Che lassù C’è La Nonna Maria che Ti Abbraccia Forte Forte….Sappi Che Io Non Ti Dirò Mai Addio Tesoro Mio Perché io Sono Sempre Con Te”.