Patrizia Bonetti si ritira dall’Isola dei Famosi 2022 dopo le ustioni? L’indiscrezione bomba sull’ex gieffina

Patrizia Bonetti sarebbe già di ritorno in Italia dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi 2022, secondo delle indiscrezioni. L'ex gieffina ha riportato delle ustioni.

Patrizia Bonetti è una delle naufraghe che si sono aggiunte al gruppo di concorrenti dell’Isola dei Famosi nella seconda puntata. Insieme a lei, anche Roberta Morise e il rapper Blind. Proprio con la conduttrice televisiva, l’ex gieffina ha dovuto scontrarsi, direttamente, nel corso della diretta televisiva del reality show. Le due hanno gareggiato nella classica prova del fuoco.

Una gara che ha riportato delle importanti conseguenze. Infatti, Patrizia Bonetti ha subito delle ustioni e si è dovuta assentare dal reality show.

Secondo indiscrezioni, Patrizia Bonetti avrebbe deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2022.

L’indiscrezione sul ritiro di Patrizia Bonetti

Patrizia Bonetti ha riportato delle ustioni in seguito alla prova del fuoco, persa contro Roberta Morise. L’ex gieffina, da allora non è stata più presente in spiaggia o alla diretta serale del programma televisivo.

Secondo dei rumors, riportati da Giuseppe Porro, Patrizia Bonetti avrebbe già deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi: “Vi possiamo annunciare in esclusiva che Patrizia Bonetti sta ritornando in Italia dopo aver riportato alcune ustioni durante la prova del fuoco. L’influencer ha, così, abbandonato definitivamente il gioco“.

L’ex gieffina sarebbe già di ritorno in Italia.

L’indiscrezione troverebbe una conferma in un enigmatico post condiviso sulla pagina Instagram dell’ex gieffina: “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi“.

La prova del fuoco di Patrizia Bonetti

Patrizia Bonetti ha perso la prova del fuoco contro Roberta Morise. Le due naufraghe hanno dovuto affrontare la prova per diventare delle concorrenti ufficiali dell’Isola delle coppie.

Le due concorrenti dell’Isola dei Famosi, però, si sono spinte oltre il record massimo degli scorsi anni.

Entrambe hanno riportato delle ustioni, ma Patrizia Bonetti ha dovuto, proprio, abbandonare la spiaggia, come annunciato da Ilary Blasi: “Ho una comunicazione importante per voi.

Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta con la prova del fuoco superando i suoi limiti. Si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria, ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi. Quindi tutto ok“.