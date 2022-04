Pio e Amedeo tornano con Emigratis e avrebbero già fatto la loro prima “vittima” famosa

Il ritorno su Canale 5 dei due comici foggiani sarà affidato alle note scorribande che li hanno resi famosi in tutta Italia e che li hanno portati in giro per tutto il mondo. Emigratis arriverà sulla rete Mediaset in questa primavera, portando con sé le nuove avventure di Pio e Amedeo e svelandoci cosa avranno raccattato andando in vacanza a spese altrui. Uno delle vittime incappata nei modi grezzi ed invadenti dei due protagonisti dello show sembra che sarà il noto tennista Matteo Berrettini, che come sbirciato attraverso i social sarebbe stato visto in compagnia dei due scrocconi, e chissà come sarà andata a finire.

Torna Emigratis di Pio e Amedeo

Si avvicina sempre più il ritorno in televisione dei due comici foggiani che per l’occasione stanno rispolverando il loro cavallo da battaglia. Pio e Amedeo sono pronti a tornare su Canale 5 con lo storico format di Emigratis che in passato aveva campeggiato sempre in Mediaset ma bensì su Italia1.

La coppia comica reduce dal successo chiacchierato di Felicissima Sera sta infatti preparando la nuova stagione del programma che li porterà in giro per il mondo a scroccare vivande, denaro e chi più ne ha e più ne metta a volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport nostrano.

Emigratis colpisce ancora: Matteo Berretini vittima di Pio e Amedeo

A riprova della messa a punto delle nuove puntate, in arrivo presumibilmente verso maggio di quest’anno, arrivano infatti le indiscrezioni lanciate da Fanpage.

Il sito ha infatti riportato con forza come, attraverso l’account social dell’ATPTour, si siano visti Pio e Amedeo in persona in compagnia del tennista Matteo Berrettini.

I due, vestiti di tutto punto nei panni degli scrocconi più famosi d’Italia, sono stati paparazzati in quel di Miami proprio mentre erano sule tracce del nostro miglior tennista impegnato in un altro torneo del circuito ATP.