Pio e Amedeo su Canale 5 con un ritorno al passato: in primavera va in onda Emigratis

L'irrivente trasmissione dei due comici torna in televione e cambia canale. Emigratis sbarca in primavera su Canale5 per narrare le nuove scorribande di Pio e Amedeo.

Il pubblico di Canale5 è pronto a godersi le scorribande di Pio e Amedeo sin dalla prossima primavera. Il listino reso noto da Publitalia ’80 del gruppo Mediaset e riguardante il bimestre aprile-maggio 2022 ha infatti svelato le strategie dei palinsesti delle reti create dal Cavaliere, svelando di fatto il ritorno del duo comico su Canale5 con una interessante sorpresa. In un primo momento infatti si pensava che i due irriverenti e discussi campioni della risata dovessero tornare in onda con la seconda edizione del loro fortunato Felicissima Sera ma nulla di ciò si è avverato. Il listino pubblicato da Publitalia ’80 ha infatti reso noto che Pio e Amedeo torneranno in onda su Canale5 nei panni dei due Emigratis, lo show che lì ha portati in giro per il mondo a raccattare le fortune altrui con i modi grezzi e poco ripetibili.

Emigratis va in onda su Canale5: Pio e Amedeo ritornano al passato

Il ritorno in televisione dei due comici foggiani sarà un vero e proprio tuffo nel passato per rivestire i panni dei cafoni ed accattoni visti fino a qualche anno fa su Italia1. A confermare la notizia sono stati i listini pubblicitari resi noti da Publitalia ’80 del gruppo Mediaset che di fatto ha ufficializzato non solo il ritorno in televisione di Pio e Amedeo ma anche il cambio canale per Emigratis.

La trasmissione che segue le gesta del duo in giro per il mondo a raccattare le fortune dei Vip si sposta quindi su Canale5 in prima serata nel periodo aprile-maggio 2022. L’arrivo del programma, che ancora non si sa se confermerà la voce narrante dell’apprezzato doppiatore Francesco Pannofino, chiude così le possibilità di vedere la seconda stagione di Felicissima Sera quantomeno per questa primavera.

Pio e Amedeo ospiti di Michelle Hunziker

In attesa di tornare su Canale 5 con Emigratis i due comici foggiani probabilmente faranno una intrusione nel nuovo programma di Michelle Hunziker.

Come anticipatovi qualche tempo fa e come successivamente confermato dal promo in circolazione sui canali Mediaset, Pio e Amedeo saranno ospiti del primo one woman show della conduttrice svizzera dal titolo di Michelle Impossible.