The Specials – Fuori dal comune: la trama del film con Vincent Cassel in prima visione assoluta su Rai3

The Specials - Fuori dal comune viene trasmesso per la prima volta su Rai3 nella prima serata di venerdì 1 aprile 2022. Scopri la trama del film con Vincent Cassel.

La proposta di Rai3 per la prima serata di venerdì 1 aprile 2022 è la messa in onda in prima visione assoluta di un toccante film che racconta una storia di profonda inclusione e lotta alle disuguaglianze. Nel film The Specials – Fuori dal comune il pubblico, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, scoprirà le vicende di Malik e Bruno, amici e colleghi che sono impegnati in due organizzazioni non-profit e passano le giornate a battere le strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi affetti da autismo. La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola in arrivo su Rai3.

The Specials – Fuori dal comune: le curiosità ed il cast della pellicola

The Specials – Fuori dal comune (Hors normes) è un film del 2019 scritto e diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, coppia di autori e registi famosi per aver scritto e diretto il cult Quasi amici. La loro sapiente bravura nello scovare e raccontare storie, senza essere melensi o fuori luogo, prende forma anche il questa pellicola che tratta il tema dell’autismo.

Il duo si è qui ispirato alla storia vera di Stephane Benhamou e Daoud Tatou, due figure di riferimento in Francia con le loro comunità per pazienti affetti da autismo grave e altre patologie, affidando i ruoli dei protagonisti al noto Vincent Cassel ed a Reda Kateb.

The Specials – Fuori dal comune: la trama del film

Malik e Bruno sono una coppia di amici e colleghi molto diversi tra loro, uno padre di famiglia e musulmano mentre l’altro single ed in baia degli eventi relazionali. I due trovano una grande intesa a lavoro quando scendono in campo per aiutare giovani in difficoltà affetti da autismo. La loro guida terapeutica sarà fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro di questi giovani e che saranno aiutati con assistenza pratica quotidiana.

Guarda il trailer: