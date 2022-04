Vladimir Putin, cancro alla tiroide: arriva l’indiscrezione che fa tremare il Cremlino, i sintomi e le cure

Vladimir Putin sarebbe seguito da diversi medici che si occupano della sua salute: tra questi anche un endocrinologo specializzato in cancro alla tiroide.

Putin ha il cancro alla tiroide: è questa l’indiscrezione che più volte si è fatta strada negli ultimi anni e che ora prenderebbe corpo con una vera e propria diagnosi -assolutamente non confermata.

La notizia arriverebbe da un media russo indipendente, Proekt, che pubblica notizie in forma anonima e libera dalla censura russa.

Vladimir Putin viaggia con diversi medici al seguito: chi sono e perché gli servono

Un’inchiesta di Proekt vorrebbe dare la risposta a molti interrogativi relativi sia alla salute che al comportamento di Vladimir Putin. Il presidente russo, secondo quanto emerso dalle indagini del media russo, viaggerebbe con una squadra di medici che si occupano della sua salute quotidiana: si tratta di Yaroslav Protasenko, Alexei Shcheglov e Yevgeny Selivanov.

È quest’ultimo in particolare a scatenare l’interesse in quanto si tratterebbe di un noto endocrinologo del Central Clinical Hospital di Mosca che avrebbe visitato il Presidente 35 volte in 4 anni a Sochi, dove Putin risiede.

Secondo Proekt un cancro alla spiegazione spiegherebbe anche i gonfiori al viso e al collo: ad esso sarebbero riconducibili anche gli episodi di “scomparsa” degli ultimi anni, in particolare quelli avvenuti tra il 2015 e il 2016, quando è capitato che Putin si allontanasse per settimane.

Cure per il cancro: gli steroidi spiegherebbero dei cambiamenti caratteriali

La tesi sarebbe stata anche confermata da altre fonti, tra le quali un anonimo che al Daily Mail avrebbe riferito che l’uso di steroidi (compatibile con delle cure per il cancro) avrebbero provocato un cambiamento nel carattere del Presidente, che avrebbe scatti d’ira ed avrebbe visto un “cambiamento nel suo processo decisionale negli ultimi cinque anni circa”.

Putin starebbe presentando anche comportamenti di tipo paranoico: alcune fonti riportano che avrebbe ingaggiato degli “assaggiatori ufficiali” che proverebbero prima di lui il cibo che mangia, per un ipotetico rischio avvelenamento.

Si era parlato settimane fa anche di comportamenti ossessivi come quello menzionato dal politologo Ivan Krastev, che raccontava di come Putin guarderebbe ossessivamente il video dell’esecuzione di Gheddafi, in una sorta di immedesimazione continua.